Un asteroide grande quanto un autobus passerà oggi ‘vicino’ alla Terra

E’ atteso per oggi nel primo pomeriggio il passaggio di un nuovo asteroide vicino alla Terra.

Non è tra i più grandi che hanno sfiorato il nostro pianeta. Ha infatti un diametro medio di 12 metri, più o meno le dimensioni di un autobus, l’asteroide che passerà oggi intorno alle 15 (ora italiana) ad una distanza massima di 1,6 milioni di chilometri, dunque abbastanza vicino alla Terra (astronomicamente parlando) ma non troppo.

A segnalare l’asteroide 2019 AE3, scoperto già lo scorso anno come indica il nome, è la Nasa stessa che ha anche annunciato che si muoverà alla velocità di quasi 30mila chilometri orari. Il 26 dicembre scorso un altro asteroide, il CH59, si era avvicinato alla terra muovendosi più velocemente a circa 44mila chilometri orari.

Anche in questo caso non ci sono rischi per la terra ma l’asteroide in quanto Neo, (near-Earth Object, ossia oggetto vicino alla Terra) viene comunque monitorato dagli esperti della NASA e dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Non fa parte comunque dei PHA (asteroidi potenzialmente pericolosi), ossia di quegli oggetti spaziali con un diametro di almeno 150 metri e la cui orbita incrocia quella della Terra a una distanza minore di 0,05 Unità Astronomiche (circa 7,5 milioni di chilometri).

In realtà il 2019 AE3 è già passato vicino a noi altre volte, all’inizio dello scorso anno (precisamente il 3 gennaio 2019) è arrivato a circa 781 mila chilometri dalla Terra ed è probabile che tornerà a farci visita ancora.

Non resta quindi che goderci lo spettacolo. Se siete curiosi di monitorare il passaggio dell’asteroiode potete farlo online attraverso il sito theskylive.com.

