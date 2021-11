Asteroide in avvicinamento verso la Terra: grande come due campi da calcio, viaggerà a 35.000 km/h

In avvicinamento verso la Terra un asteroide dal diametro esagerato, che passerà a “soli” 5,3 milioni di chilometri di distanza dal Pianeta

La NASA segnala il passaggio di un asteroide gigante vicino alla Terra nella giornata di oggi. 2017-TS3, questo è il suo nome ufficiale, è un asteroide di classe Apollo e ha un diametro approssimativo di 220 metri – equivalenti all’altezza di un palazzo di 55 piani o all’ampiezza di due campi da calcio, per capirci. Il corpo viaggia a una velocità di 35.000 km/h, ma non c’è pericolo di collisione con il nostro Pianeta: il passaggio dovrebbe avvenire a una distanza prevista di 5,3 milioni di chilometri.

In realtà, sono ben otto gli asteroidi di dimensioni ragguardevoli che in questi mesi si stanno pericolosamente avvicinando all’orbita terrestre: si tratta di oggetti di larghezza superiore ai 140 metri – più grandi della piramide di Giza, in Egitto – il che li classifica come oggetti potenzialmente pericolosi (Potentially Hazardous Objects PHO). Tre di questi super-asteroidi sono passati vicino all’orbita terrestre nelle ultime settimane di ottobre, mentre il prossimo mese di novembre sarà caratterizzato, oltre da quello di oggi, da altri quattro “incontri” a cui fare attenzione:

un super-asteroide largo 380 metri dovrebbe passare a 4,2 milioni di chilometri il prossimo 13 novembre ;

; il 20 novembre sarà la volta di un asteroide di 190 metri di diametro, che passerà a 5,5 milioni di chilometri da noi;

sarà la volta di un asteroide di 190 metri di diametro, che passerà a 5,5 milioni di chilometri da noi; il 21 novembre un altro super-asteroide ampio circa 300 metri (chiamato 3361 Orpheus) passerà accanto alla Terra a una distanza di 5,7 milioni di chilometri;

un altro super-asteroide ampio circa 300 metri (chiamato 3361 Orpheus) passerà accanto alla Terra a una distanza di 5,7 milioni di chilometri; infine, un asteroide di misura stimata fra i 90 e i 210 metri di diametro passerà a 6,1 milioni di chilometri dal nostro Pianeta il prossimo 29 novembre.

Ma nessun pericolo per noi, anzi, gli appassionati del cielo potranno cimentarsi con adeguati strumenti a cercare di osservare questi asteroidi

Fonte: NASA

