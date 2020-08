Asteroide sta per sfiorare la Terra, passando a un terzo della distanza dalla Luna

Il suo diametro è di circa 30 metri, non poco. Si chiama 2011 ES4 e potrebbe sembrare un asteroide come tanti ma c’è dell’altro. Il 1° settembre questa imponente roccia spaziale passerà a un terzo della distanza Terra-Luna.

Ancora visite dal cielo in questo mese di agosto. Nei giorni scorsi, senza saperlo, siamo stati letteralmente sfiorati da un asteroide da record, il più vicino in assoluto mai registrato. Quest’ultimo è passato ad appena 3mila km da noi. E il suo flyby era del tutto imprevisto. Solo dopo infatti è stato scoperto il volo ravvicinato alla Terra.

Ora invece tocca a un asteroide ben noto, 2011 ES4, che il 1° settembre passerà ad appena 72mila km (la Luna si trova a circa 384.400 chilometri dalla Terra) viaggiando a una velocità di 8,2 km al secondo.

L’asteroide, classificato dalla Nasa come NEO (Near Earth Object), passerà comunque lontano da noi quindi non corriamo alcun pericolo Secondo la Sentry Risk Table esiste una probabilità stimata di 1 su 71000 che l’asteroide impatti la Terra il 2 settembre 2055 ma si parla di stime. Possiamo pure dormire sonni tranquilli.

Fonti di riferimentp: SpaceWeather, Nasa, Sentry

