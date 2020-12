Domani arriva l’asteroide 2020 SO e sarà molto più vicino della Luna

Per vicinanza sfiderà l’asteroide che ad agosto passò a un soffio da noi. Domani 1°dicembre toccherà a SO 2020, una roccia spaziale di piccole dimensioni ma che volerà a un decimo della distanza Terra-Luna.

Dicembre inizia col botto. Domani SO 2020 passerà a soli 50.476 km dal nostro pianeta. Classificato come asteroide di classe Apollo e ritenuto dalla Nasa un Near Earth Object, è uno dei più prossimi a noi degli ultimi anni. Nonostante la vicinanza, non è considerato pericoloso: le simulazioni al computer non hanno individuato alcuna probabilità imminente di collisioni.

2020 SO orbita attorno al sole ogni 386 giorni (1,06 anni). In base alla sua luminosità e al modo in cui riflette la luce, ha probabilmente un diametro compreso tra 0,030 e 0,130 chilometri. Si tratta dunque di un asteroide considerato medio-piccolo, di dimensioni approssimativamente paragonabili a uno scuolabus.

Approcci ravvicinati

Anche se domani la sua visita sarà particolarmente attesa, 2020 SO tornerà dalle nostre parti altre 3 volte nei prossimi decenni, anche se non sarà più così vicino.

In questo momento sta viaggiando a una velocità di circa 3,9 km/s e potrebbe essere raggiunto con un viaggio di 338 giorni. Domani questo corpo celeste verrà a farci visita ma in sicurezza.

A suo modo sta rispettando il distanziamento sociale…

Fonti di riferimento: Spaceweather, Spacereference, JPL/Nasa

