Gigantesco asteroide lungo 500 metri sfiorerà la Terra il 29 novembre

Si chiama 2000 WO107 e tra una manciata di giorni volerà a distanza ravvicinata dalla Terra. Non si tratta di un asteroide qualunque ma di uno dei più grandi che ci abbiano fatto visita nel 2020. Basti pensare che il suo diametro è di circa 500 metri.

Per dare un’idea, il Duomo di Milano è alto circa 108 metri, quindi è come sovrapporne 5. Ma non preoccupiamoci. Sì, è vero, è un vero e proprio colosso, molto più grande più grande del 97% circa degli asteroidi che quasi quotidianamente si affacciano nel nostro quartiere celeste. Il JPL della Nasa l’ha classificato icome “asteroide potenzialmente pericoloso” a causa dei suoi passaggi ravvicinati previsti con la Terra.

Se è innegabile che sia imponente, di contro sappiamo per certo che non finirà sul nostro pianeta perché passerà a 11 distanze lunari: quando raggiungerà il punto più vicino a noi sarà a 11,19 volte la distanza Terra-Luna, pari a 4,3 milioni di km. Si tratta di uno dei passaggi più ravvicinati degli ultimi tempi. Dovremo attendere il 2040 per averne uno ancora più vicino (circa 3 milioni di km).

Questa simulazione video ne mostra il passaggio ravvicinato, previsto per il 29 novembre prossimo.

Al momento, l’asteroide sta viaggiando a una velocità di 25,1 km/s. Esso orbita attorno al sole ogni 318 giorni. Secondo le analisi condotte finora, è probabile che contenga nichel, ferro e cobalto.

Fonti di riferimento: Nasa/JPL, Spaceweather, Spacereference

