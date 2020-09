L’aurora boreale e rari arcobaleni lunari stanno illuminando i cieli della Scozia

Un incredibile spettacolo in cielo (e completamente gratis) sta incantando la Scozia: aurora boreale e arcobaleni lunari insieme illuminano il firmamento regalando ai fortunati presenti un raro e quanto mai affascinante mix di fenomeni naturali.

L’aurora boreale, si sa, è uno show di per sé emozionante, che appare nei cieli vicini al polo nord (mentre l’aurora australe, il corrispettivo, vicino a quello sud) come flash di luci danzanti che possono assumere colori diversi e che è dovuto all’interazione tra atmosfera e campo magnetico terrestre (più intenso ai poli) e le particelle cariche provenienti da vento solare.

E di per sé vederla in Scozia non è scontato. Ma in questi giorni c’è anche qualcosa in più: i rari arcobaleni lunari (detti anche archi lunari) che si verificano quando è la luce della Luna a incontrare le goccioline d’acqua presenti in aria e non la luce solare diretta, responsabile dei più famosi e frequenti arcobaleni.

Il fenomeno è molto più raro del comune arcobaleno perché la quantità di luce riflessa dalla superficie della Luna è minore. Gli arcobaleni lunari sono dunque più deboli (e quindi più difficilmente visibili) ma non meno affascinanti, anzi.

L’insieme poi di aurora boreale e arcobaleni lunari sembra veramente essere una magia. Basta solo guardare le foto.

Indimenticabile.

Fonti di riferimento: BBC / BBC Weather watches

