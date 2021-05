Antiche e rare comete di 4.000 anni fa possono causare forti piogge di meteore sulla Terra

Una scoperta eccezionale che potremo ammirare coi nostri occhi. I ricercatori dal Seti Institute sostengono di essere in grado di rilevare enormi piogge di meteore, frutto dei detriti che le comete si lasciano dietro quando passano vicino all’orbita terrestre. Si tratta di oggetti rari e affascinanti che tornano dalle nostre parti ogni 4.000 anni circa.



Le comete che circondano il Sole in orbite molto allungate diffondono i loro detriti sottili lungo la loro orbita o li espellono del tutto dal sistema solare al punto che le loro piogge meteoriche sono difficili da rilevare. Un nuovo studio sulla pioggia di meteoriti pubblicato sulla rivista Icarus sostiene che è possibile rilevare il percorso delle comete che passano vicino all’orbita terrestre.

I nostri studi ci hanno presentato una situazione di pericolo da comete che hanno orbitato vicine alla Terra intorno al 2000 aC. Questo crea una consapevolezza situazionale per comete potenzialmente pericolose che sono state l’ultima orbita vicino alla Terra fino al 2000 aC.

dice l’astronomo e autore principale Peter Jenniskens del SETI Institute.

Jenniskens è a capo del progetto Cameras for Allsky Meteor Surveillance (CAMS), che osserva e triangola le meteore visibili nel cielo notturno utilizzando telecamere di videosorveglianza in condizioni di scarsa illuminazione per misurare la loro traiettoria e orbita. Attualmente esistono reti CAMS in nove paesi, guidate dai coautori dell’articolo.

Negli ultimi anni, nuove reti in Australia, Cile e Namibia hanno aumentato significativamente il numero di meteore triangolate. L’aggiunta di queste reti ha prodotto un quadro migliore e più completo degli sciami meteorici nel cielo notturno.

Fino a poco tempo, conoscevamo solo cinque comete di lungo periodo come corpi genitori di una delle nostre piogge meteoriche ma ora ne abbiamo identificate altre nove, e forse fino a 15

ha detto Jenniskens. Secondo i ricercatori, le comete potrebbero aver causato alcuni dei più grandi eventi di impatto nella storia della Terra perché possono essere grandi e viaggiano a gran velocità.

In futuro, con più osservazioni, potremmo essere in grado di rilevare piogge più deboli e tracciare l’orbita delle comete madri su orbite ancora più lunghe.

Ogni notte, la rete CAMS determina la direzione da cui i detriti delle comete entrano nell’atmosfera terrestre. Le mappe vengono create su una sfera celeste interattiva pubblicata QUI che mostra gli sciami meteorici come macchie colorate.

“Queste sono le stelle cadenti che vedi ad occhio nudo”, ha detto Jenniskens. “Tracciando la loro direzione di avvicinamento, queste mappe mostrano il cielo e l’universo intorno a noi in una luce molto diversa.”

Un’analisi dei dati ha rilevato che gli sciami meteorici di comete di lungo periodo possono durare per molti giorni. Una notizia che ha sorpreso gli stessi scienziati:

Probabilmente significa che queste comete sono tornate nel sistema solare molte volte in passato, mentre le loro orbite sono cambiate gradualmente nel tempo.

Piogge di stelle che oggi hanno meno segreti.

Fonti di riferimento: Sciencedaily, Icarus

