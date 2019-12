L’eclissi solare fa spuntare un’insolita ‘alba melefica’

Un’insolita alba malefica è stata immortalata qualche giorno fa in Qatar. Lo scatto è stato realizzato da Elias Chasiotis durante l’eclissi solare anulare del 26 dicembre scorso.

A Santo Stefano, infatti, la Luna ha coperto il Sole esattamente al centro, formando un anello esterno luminoso chiamato “anello di fuoco”.

Mentre il sole stava sorgendo all’orizzonte sul mare, le nuvole hanno coperto parzialmente l’eclissi creando un effetto meraviglioso: per pochi istanti, il Sole è apparso diviso in due corni rossi che sorgono dall’acqua.

Grazie alla prontezza del fotografo, possiamo ammirare anche noi questo bellissimo spettacolo naturale, un fenomeno raro noto come “effetto del vaso etrusco”.

Lo scatto è stato scelto dalla Nasa come Astronomy Picture of the Day il 28 dicembre scorso.

A partially eclipsed sun rises from the sea at Al Wakrah, Qatar, 26 December 2019. Pubblicato da Elias Chasiotis su Venerdì 27 dicembre 2019

