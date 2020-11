L’acqua potrebbe essere presente in natura su tutti i pianeti rocciosi

L’acqua non esiste solo sulla Terra ma potrebbe essere presente su tutti i pianeti rocciosi. Una rivelazione shock arriva da un nuovo studio condotto dall’Università della Danimarca. il prezioso liquido necessario alla vita sarebbe molto più diffuso di quanto ipotizzato finora.

L’emergere della vita è un mistero. Tuttavia, i ricercatori concordano sul fatto che l’acqua sia uno dei principali ingredienti, una precondizione, come viene spesso definita. La prima cellula è emersa nell’acqua e poi si è evoluta per formare un organismo multicellulare. Il più antico organismo unicellulare conosciuto sulla Terra ha infatti circa 3,5 miliardi di anni.

Fin qui tutto chiaro. Ma se la vita è nata dall’acqua, essa come si è originata? Due sono le ipotesi avanzate dal mondo scientifico. La prima è che sia stata portata per caso da asteroidi e comete che ne sono ricchi, una volta entrati in collisione con i pianeti, sostiene il professor Martin Bizzarro del Center for Star and Planet Formation presso la Facoltà di Salute. e scienze mediche dell’Università di Copenaghen.

Insieme al collega Zhengbin Deng, Bizzarro ha diretto un nuovo studio che capovolge la teoria sull’emergere dell’acqua.

“L’altra ipotesi è che l’acqua emerga in connessione alla formazione del pianeta. Il nostro studio suggerisce che questa ipotesi è corretta, e se è vero, è estremamente eccitante, perché significa che la sua presenza è un bioprodotto del processo di formazione del pianeta” spiega.

Se la teoria di Bizzarro e Deng si dimostrerà corretta, la vita nei sistemi planetari potrebbe avere maggiori possibilità di svilupparsi rispetto a quanto precedentemente ipotizzato.

Acqua su Marte?

Vari studi hanno dimostrato la presenza di acqua su Marte per i primi 90 milioni di anni di vita del Pianeta Rosso. Tenendo conto dei tempi astronomici, si tratta di un periodo antecedente al possibile “bombardamento” da parte di asteroidi ricchi di acqua nel Sistema Solare interno.

“E questo è sensazionale ”, spiega Bizzarro. “Suggerisce che l’acqua sia emersa con la formazione di Marte. E ci dice che essa potrebbe essere presente in natura sui pianeti e non richiede una fonte esterna come gli asteroidi”.

Per dimostrarlo, lo studio si è basato sull’analisi di un meteorite di origine marziana, risalente a 4,45 miliardi di anni. Si chiama Black Beauty, ha origine dalla crosta marziana originale e offre una visione unica degli eventi al momento della formazione del sistema solare.

“È una miniera d’oro di informazioni. Ed estremamente preziosa”, afferma Martin Bizzarro. Scoperto nel deserto marocchino, il meteorite è stato venduto per 10.000 dollari al grammo. Bizzarro grazie ad alcuni fondi è riuscito ad acquistarne una parte nel 2017.

Da allora non ha smesso di studiarlo individuando i segni della presenza di acqua liquida su Marte al momento della sua formazione.

“Abbiamo sviluppato una nuova tecnica che ci dice che Marte nella sua infanzia ha subito uno o più impatti gravi di asteroidi. L’impatto, rivela Black Beauty, ha creato energia cinetica che ha rilasciato molto ossigeno. E l’unico meccanismo che potrebbe aver probabilmente causato il rilascio di tali grandi quantità di ossigeno è la presenza di acqua “, dice Zhengbin Deng.

Un altro motivo di contesa tra i ricercatori è come Marte con la sua fredda temperatura superficiale possa ospitare acqua liquida causando le deposizioni di fiumi e laghi visibili oggi sul pianeta. L’acqua liquida è una precondizione per l’assemblaggio di molecole organiche, che è ciò che è accaduto almeno 3,5 miliardi di anni fa all’emergere della vita sulla Terra.

Inoltre, l’analisi dei ricercatori di Black Beauty mostra che l’impatto dell’asteroide su Marte abbia rilasciato molti gas serra nell’atmosfera.

Secondo Zhengbin Deng, ciò significa che l’atmosfera ricca di CO2 potrebbe aver causato un aumento della temperatura e quindi favorito la presenza di acqua liquida sulla superficie del pianeta.

Il team sta ora conducendo uno studio di follow-up che esamina i minerali microscopici che contengono acqua trovati all’interno di Black Beauty. Va detto però che oltre all’acqua sono necessarie altre condizioni affinché la vita si formi.

Rimane il fatto che la nuova ipotesi che potrebbe rivoluzionare la scienza e potrebbe decretare che l’acqua e dunque la vita potrebbero essere presenti su tutti i pianeti rocciosi.

Fonti di riferimento: Università di Copenhagen, Science Advances

LEGGI anche: