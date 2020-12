A Ferrara il cielo si tinge di rosa e fa impazzire gli automobilisti

Uno strano bagliore di un forte colore rosa in mezzo al grigiore della Pianura Padana. Stanno facendo il giro dei social le immagini che arrivano dal ferrarese dove’è stato filmato un bizzarro fenomeno atmosferico.

Alieni? Scie chimiche? Ironia a parte, chi si è trovato a percorrere le strade della provincia di Ferrara, poche ore fa ha assistito a un fenomeno eccezionale. Una porzione di cielo si è tinta di rosa, un colore intenso, quasi innaturale.

Un bagliore rosa shock visibile a lungo. Ecco uno dei video che sta circolando:

Di che si tratta?

Non possiamo dirlo con certezza ma è probabile che si tratti di nubi lenticolari, una particolare formazione che ha origine soprattutto nei mesi autunnali in presenza di alcune condizioni, ad esempio quando un flusso d’aria viene modellato dalla “forma” dei rilievi montuosi presenti crenaod alcune ondulazioni. A dare la colorazione rosa è la luce solare, non a caso questo fenomeno si nota in prossimità del tramonto.

Non è la prima volta che accade in Italia. Qualche anno fa, le spettacolari nubi lenticolari rosa e rosse sono state ammirate da tutto il Centro-Nord:

Questa sera proprio nessuno ha fotografato il cielo di #Milano (photo by tutti i miei amici Instagram) 💜💖❤️ #tramonto pic.twitter.com/uU03dj7Nxk — Davide Bassani (@davidebassani) October 29, 2017

TRAMONTO MOZZAFIATO OGGI A MILANO. SCIE E DUNE ROSSO FUOCO ACCENDONO IL SUO CIELO. INCANTEVOLE IL NAVIGLIO. pic.twitter.com/BNvZdn8am3 — ruggiero filannino (@ruggierofilann4) October 29, 2017

Così belle da non sembrare neanche vere!

Fonti di riferimento: Instagram