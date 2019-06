Giugno, oltre a temperature più miti, inizia subito con uno spettacolo celeste da non perdere. Se le nuvole ci permetteranno di ammirarlo, sarà un evento da non perdere con 5 corpi celesti allineati nella stessa porzione di cielo e visibili a occhio nudo.

Le notti si fanno sempre più corte ma anche più nitide ed è ora di tornare a rivolgere lo sguardo verso le stelle. Si comincia dal 5 giugno con un evento imperdibile. Potremo ammirare 5 meraviglie a distanza ravvicinata tra loro, almeno dal nostro punto di vista.

Una sottile falce di luna tramonterà tra le prime luci della sera insieme al pianeta Marte e a Mercurio. Ad accompagnarli, sovrastandoli, saranno due stelle della costellazione dei gemelli, Castore e Polluce.

Sarà necessario guardare a Nord-ovest per individuare i corpi celesti. Si può partire dalla luna, prossima al tramonto. Il nostro satellite naturale sarà davvero sottile visto che il 3 giugno era nella fase di novilunio. Esso tramonterà alle 22.35 ma in ogni caso sarà Mercurio a nascondersi per primo sotto l'orizzonte ovest, attorno alle 21.30. La luna e Marte si troveranno affiancati. Sopra di loro, le "teste" dei due gemelli dell'omonima costellazione, Castore a sinistra e Polluce a destra.

Il momento migliore per ammirare lo spettacolo è alle 21.15 circa del 5 giugno. La mappa che segue mostra quello che vedremo in quel momento.

Non perdete lo spettacolo!

LEGGI anche:

Calendario lunare 2019: come osservare la Luna mese per mese

Francesca Mancuso