Ecco com'è un buco nero. La prima foto della storia

Eccola. È questa la prima immagine di un buco nero mai scattata dall'uomo. A realizzarla è stata la collaborazione Event Horizon Telescope (EHT), uno sforzo globale che ha catturato la prima foto dei confini di un buco nero, il cosiddetto orizzonte degli eventi.

Alle 15 di oggi, durante una conferenza stampa attesa da tempo e seguita in tutto il mondo, i membri del team di EHT hanno fatto un annuncio rivoluzionario.

Fotografare l'interno di un buco nero è naturalmente impossibile. La luce viene letteralmente inghiottita da questi mostri gravitazionali. Questo punto di non ritorno è noto come orizzonte degli eventi, da cui il nome del progetto.

I buchi neri sono all'altezza del loro nome: essi non emettono luce in nessuna parte dello spettro elettromagnetico ma gli astronomi sanno per certo che esistono grazie anche alla teoria della relatività generale, secondo cui si tratta di una regione dello spaziotempo con un campo gravitazionale così intenso che nulla al suo interno può sfuggire verso l'esterno, neanche la luce.

In altre parole, la velocità di fuga da un buco nero dovrebbe essere superiore a quella della luce, ma quest'ultima per noi è un limite insuperabile. Per questo nessuna particella di materia né alcun tipo di energia possono allontanarsi da questi mostri cosmici.

Gli astronomi sanno che dove si trovano perché quando la gravità del buco nero attira gas e polvere, la materia si deposita in un disco orbitante, con gli atomi che si spintonano a velocità estreme. Tutta questa attività riscalda la materia incandescente, quindi emette raggi X e altre radiazioni ad alta energia. I buchi neri più voraci nell'universo dell'universo hanno dischi che eclissano tutte le stelle nelle loro galassie. Ed è proprio quello che hanno fotografato gli scienziati dell'EHT.

L' Event Horizon Telescope collega vari radiotelescopi in tutto il mondo, formando un raggio virtuale delle dimensioni della Terra. Il progetto ha esaminato due buchi neri supermassicci: quello al centro della nostra galassia, la Via Lattea, e quello al centro della galassia M87.

Le simulazioni al computer e le leggi della fisica gravitazionale avevano già offerto agli astronomi una buona idea di cosa aspettarsi. A causa della gravità intensa vicino a un buco nero, la luce del disco è deformata attorno all'orizzonte degli eventi in un anello, per questo è visibile anche il materiale presente dietro il buco nero.

Come spiegano gli scienziati, l'immagine mostra un anello luminoso formato da curve di luce nell'intensa gravità attorno al buco nero che è 6,5 miliardi di volte più massiccio del Sole al centro della galassia M87, nel vicino ammasso di galassie della Vergine. Questo buco nero si trova a 55 milioni di anni luce dalla Terra.

I buchi neri sono straordinari oggetti cosmici con enormi masse ma dimensioni estremamente compatte. La presenza di questi oggetti influenza il loro ambiente in modi estremi, deformando lo spazio-tempo e surriscaldando qualsiasi materiale circostante

I telescopi che hanno contribuito a questo risultato sono stati ALMA, APEX, il telescopio IRAM da 30 metri, il James Clerk Maxwell Telescope, il Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano, il Submillimeter Array, il Submillimeter Telescope e il South Pole Telescope.

