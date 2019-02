Superluna: le spettacolari immagini dall'Italia e dal mondo

Ieri sera la luna ci ha regalato spettacolo. Abbiamo ammirato infatti la superluna più grande di tutto il 2019. Il nostro satellite naturale si trovava al perigeo, la distanza minima della Terra lungo la sua orbita.

In realtà, tra il momento esatto in cui la Luna si trovava al perigeo e la fase di plenilunio sono trascorse circa 7 ore.

Un momento speciale per gli amanti della luna. Apparsa poco prima delle 18 di ieri, la luna distava da noi "solo" 356.800 km. Solitamente la distanza che intercorre tra noi e il nostro satellite è di circa 384.400 km.

Una differenza sostanziale ma non per il nostro occhio. Viste le distanze infatti non siamo stati in grado di percepire fino in fondo il fatto che la luna fosse fino al 7% più grande e il 15% più luminosa.

Indubbiamente abbiamo notato le sue dimensioni decisamente maggiori rispetto alle solite lune piene e questo è bastato per tenerci con gli occhi incollati al cielo e per scattare numerose foto.

Tantissime e spettacolari sono state le immagini pubblicate da ogni parte del mondo e postate anche sui social.

Qui siamo a Manila

Questa invece è stata scattata in Georgia, a Tbilisi

E ancora a Istanbul...

...e Nicosia, Cipro

La superluna è stata fotografata anche nel suggestivo scenario di Santiago de Compostela...

...e in Svizzera

Qui altre bellissime immagini condivise sui social dall'Italia

Quando spunta la luna,

il mare copre la terra

e il cuore diventa

isola nell’infinito.



-Federico García Lorca-#ScrivoDiStelle @ScrivoArte #SuperLuna pic.twitter.com/NbKHaFQ0qd — Pino (@aquarius5252711) 19 febbraio 2019

Mannaggia ai sensori piccoli!!!! (O alle focali lunghe) #superluna #astropillola

Acromatico 80/400 celestron slt ASI 120MM e filtro IRpass pic.twitter.com/dRHx9GtZ32 — Associazione Astronomica Pavese (@aapv2016) 19 febbraio 2019

Le parole non bastano mai

quando quello che bisogna dire trabocca l'anima.



Buonanotte 🌹#SuperLuna pic.twitter.com/tjMJ4tZEIE — Tati 🌹 (@TatianaOlivier3) 19 febbraio 2019

My sister-in-law got this great shot of the #supermoon tonight, down in Mexico. pic.twitter.com/h2nw1ViGpy — Mollie (@MZHemingway) 20 febbraio 2019

Stargazers around the world enjoyed the biggest and brightest #supermoon of this year on Tuesday night. Did you also document the celestial event?🌕 pic.twitter.com/3OrqLtQ6d8 — CGTN (@CGTNOfficial) 20 febbraio 2019

Ieri avete fotografato la Luna? Postate le vostre immagini nei commenti!

Francesca Mancuso