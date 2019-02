Febbraio senza stelle cadenti? Ma proprio no. In arrivo tre sciami di meteore bellissime, con Luna poco visibile o assente. Psi, Delta e Sigma Leonidi si avvicenderanno in cielo a partire dal prossimo lunedì sera, l’11. Occhi al cielo!

Il mese di febbraio – è vero – non è famoso per le meteore, che nel secondo mese dell’anno sono rappresentate prevalentemente da correnti minori. Comunque, anche se più sporadiche e magari meno splendenti, potrebbero regalarci qualche indimenticabile soddisfazione.

E quest’anno probabilmente lo faranno, complice lo scarso (o nullo) disturbo lunare. Si inizia il prossimo lunedì 11, con il picco delle psi Leonidi, nella seconda parte della notte, quando la luna volge al tramonto.

Come spiega l’Uai, lo sciame, in realtà attivo dal 26 gennaio al 12 febbraio, mostra generalmente meteore di debole luminosità frammiste a qualche bolide occasionale. Ma quest’anno sarà particolarmente favorevole all’osservazione, a partire dalle 22.30 con una Luna al 31% di visibilità, ma soprattutto intorno alle 2, con il nostro satellite ormai tramontato (nella mappa il cielo dell’11 febbraio alle 23.30 circa).

E non finisce qui. A fine mese, infatti, notti di stelle consecutive, sempre puntando il cielo verso la costellazione del Leone. Arrivano infatti le delta Leonidi, il cui picco è previsto tra il 23 e il 24 del mese, quindi le sigma Leonidi, con il massimo nella notte tra il 25 e il 26 febbraio.

In particolare le delta Leonidi saranno attese soprattutto nella prima parte di oscurità, dal crepuscolo fino all’1 circa, quando la Luna, alta in cielo e visibile per l’84%, inizierà a disturbare la visione (nella mappa il cielo del 23 febbraio alle 20 circa, quando l'astro, in cielo, è totalmente assente).

Chiudono il sipario di febbraio le sigma Leonidi con uno spettacolo che, tempo permettendo, potrebbe essere davvero notevole, soprattutto dopo la mezzanotte. La Luna infatti, pur essendo teoricamente molto visibile, non sorgerà quasi per niente, salvo che per due ore prima dell’alba (nella mappa il cielo del 26 febbraio alle 01.00 circa).

Pronti i desideri?

Roberta De Carolis