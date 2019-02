Nonostante sia il mese più corto coi suoi 28 giorni, nel 2019 febbraio ci regalerà un appuntamento da non perdere: la superluna più grande di tutto l'anno.

Un fenomeno che delizierà grandi e piccoli. Il 19 febbraio prossimo ammireremo la luna piena. Quel giorno, il nostro satellite naturale si troverà al perigeo, il punto dell'orbita in cui la distanza dalla Terra è al minimo.

Ciò avviene perché la Luna durante il mese percorre un'orbita ellittica attorno al nostro pianeta, quindi non perfettamente circolare.

Di conseguenza, non si trova sempre alla stessa distanza da noi ma passa da un minimo di 356.410 km, il perigeo, a un massimo di 406.740 km, l'apogeo.

In questo caso sarà, essa il 19 febbraio si troverà ad appena 356.761 km, mentre solitamente la distanza media Terra-luna è di 384.400 km. Anche se lo spazio che ci separa sarà comunque tanto, la luna sarà 27mila km più vicina a noi. In realtà, tra il momento esatto in cui la Luna si trova al perigeo e la fase di Luna Piena vi saranno circa 7 ore.

Cosa vedremo

Il nostro satellite ci apparirà più grande (fino al 7%) e più luminoso (fino al 15%).

"Il consiglio è di fotografare la Superluna e di confrontare l'immagine con altre riprese con la Luna all'apogeo, e quindi con minori dimensioni apparenti" spiega l'Uai.

Febbraio, la luna piena della neve

La luna piena di questo mese è anche definita la Snow Moon (Luna della Neve). Un nome che ha origine dalla tradizione dei nativi americani. In questo periodo infatti si verificano le nevicate più abbondanti. Alcune tribù la chiamavano questa “la Luna della Fame” (Hunger Moon), poiché le pesanti condizioni meteorologiche rendevano la caccia difficile.

Un evento da non perdere visto che la prossima superluna di questa portata si verificherà il 7 aprile 2020.

Francesca Mancuso