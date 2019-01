Ufo nei cieli di tutta Italia. Dall'inizio dell'anno sono state diverse le segnalazioni di oggetti volanti non identificati, dalla Valtellina alla Sicilia. Che si tratti di bufale, di suggestione, di uccelli o di aerei? Non possiamo essere noi a stabilirlo. Sta di fatto che sul web circolano numerose foto che mostrano strane forme in cielo ma alcune, relative ai recenti avvistamenti, risalgono in realtà al 2015.

Il cinema e la TV da decenni ci inondando di invasioni aliene, di navicelle popolate da omini verdi con le orecchie a punta, con scopi pacifici e non. Ma prima di credere a tutto questo, rimaniamo coi piedi per terra e cerchiamo di capire cos'è apparso agli occhi di una serie di persone, da Nord a Sud.

Gli Ufo o Unidentified Flying Object sono oggetti volanti non identificato (OVNI). Con questo termine non si indicano quindi gli alieni ma tutti i fenomeni aerei le cui cause sono sconosciute a chi osserva. Da qui a dire che si tratti di alieni, la strada è lunga.

La sfera luminosa della Valtellina

Tuttavia, il Cufom, il Centro Ufologico Mediterraneo ha ricevuto una serie di segnalazioni e di immagini. A destare particolare clamore sono state quelle della Valtellina, in Lombardia. Uno strano oggetto è stato avvistato e ripreso in video di recente a Teglio, intorno alle 23 e 50, da una testimone che ha deciso di restare anonima. Oltre alla donna che ha filmato l’ufo, erano presenti anche altre persone.

Una grossa sfera luminosa è apparsa improvvisamente, lasciando a bocca aperta la donna che ha prontamente filmato l'evento. Dopo aver letto di altri avvistamenti nella stessa zona, l'osservatrice ha deciso di rendere noto anche il proprio video.

"Erano circa le 23.50, stavamo rientrando a casa quando abbiamo notato in direzione di Dalico (frazione di Chiuro) un grosso oggetto luminoso che si muoveva in cielo. Compiva evoluzioni in aria mai visti da me prima. Non sembrava un aereo, si avvicinava e allontanava con estrema velocità. Dopo essere rimasto in volo per qualche minuto si è allontanato definitivamente" ha raccontato al Giornale di Sondrio.

In realtà, le immagini postate dal Cufom e quelle diffuse da molti giornali risalgono al 2005 e sono state catturate dal video qui di seguito. Che sia un errore?

Altrove, il video dell'avvistamento segnalato è questo:

Altri avvistamenti, dalla Liguria alla Sicilia

Quelli valtellinesi, seppur numerosi, non sono stati gli unici avvistamenti Ufo. Altre segnalazioni sembrano essere arrivate da Genova e Imperia, da Peschiera Borromeo (Milano) e dalla Sicilia, soprattutto dalla zona del Ragusano.

Questa l'immagine che circola sull'avvistamento siciliano, avvenuto nei giorni scorsi a Cava d'Ispica.

Foto

Anche ad agosto, sempre nella stessa zona, era stato filmato un fenomeno simile:

Nella maggior parte dei casi, questi strani oggetti così misteriosi si rivelano meteore, bolidi o aerei. Proprio in questi giorni, le meteore Quadrantidi hanno raggiunto il picco di massima visibilità. Esse sono solitamente meteore molto luminose. La loro presenza nei nostri cieli, complice anche l'assenza della luna, potrebbe fornire una spiegazione credibile.

Francesca Mancuso