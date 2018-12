Dicembre mese freddo, ma solo per le temperature. Sarà infatti molto “caldo” e romantico per i baci celesti. In arrivo spettacolari congiunzioni, anche piuttosto singolari, tra cui Marte-Nettuno (visibile solo con telescopio) e Giove Mercurio.

Non solo cometa di Natale, quindi, che pure resta un pilastro per gli astrofili e tutti gli appassionati dei fenomeni in cielo. Molti saranno i corpi celesti del nostro Sistema Solare in congiunzione e non solo la “solita” luna. Anche gli orari, in questo mese, saranno comodissimi per serate diverse senza necessità di “ore piccole”.

Ecco tutti i baci celesti che ci aspettano.

Marte-Nettuno

La più rara (e dunque da non perdere) è sicuramente Marte-Nettuno. Prepariamoci dunque con un buon telescopio il 7 dicembre, e puntiamolo verso la costellazione dell’Acquario (nella mappa il cielo del 7 dicembre alle 20 circa).

Luna – Saturno

Il 9 del mese è invece il turno della congiunzione Luna–Saturno, poco dopo il tramonto del Sole, nella costellazione del Sagittario. Il Signore degli Anelli, visibile solo con un telescopio, sarà in realtà piuttosto basso sull’orizzonte, e l’orario di visibilità sarà piuttosto ristretto. Inoltre il nostro satellite sarà una sottilissima falce crescente, al 3% di visibilità. Ma vale la pena un tentativo (nella mappa il cielo del 9 dicembre alle 17.30 circa).

Luna-Marte

Qualche giorno dopo, il 14 del mese, sarà il turno della congiunzione Luna-Marte, nella costellazione dell’Acquario. Entrambi gli astri sono visibili a occhio nudo, tempo permettendo, con il nostro satellite al 36% di visibilità (nella mappa il cielo del 14 dicembre alle 21 circa).

Giove – Mercurio

E per finire… un'altra congiunzione relativamente insolita: Giove – Mercurio, la mattina del 22 dicembre, nella costellazione dell’Ofiuco. Questa forse è l’unica congiunzione con un orario più scomodo, ma lo spettacolo merita (nella mappa il cielo del 22 dicembre alle 6.30 circa).

Pronti con gli occhi al cielo?

Roberta De Carolis