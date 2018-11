Luna e Marte insieme, splendenti e visibili anche a occhio nudo: ecco quello che ci aspetta la sera del 16 novembre, giorno in cui attualmente sono ottime le previsioni meteo in quasi tutta Italia. Occhi al cielo!

Ok, Marte potrebbe non essere luminoso come lo è stato a luglio, ma sarà uno spettacolo lo stesso. Come spiega Space Tourism Guide nel corso della serata del 16 novembre, il pianeta rosso e il nostro satellite appariranno insieme sull’orizzonte sud-occidentale, nella costellazione dell’Acquario.

La luna sarà appena dopo il suo primo quarto (con luminosità di circa il 50% quindi), ma non dovrebbe disturbare la visione di Marte, anche a occhio nudo. Chiaramente l’ausilio di un telescopio quadrangolare lo spettacolo sarà ancora più bello, ma anche un buon binocolo.

Ciò non toglie che un cielo sereno (come sembra sarà quasi in tutta Italia) e possibilmente lontano da inquinamento luminoso potrebbe garantire anche uno show “al naturale”. Nella mappa il cielo del 16 novembre alle 19 circa.

Tra l’altro nella stessa porzione di firmamento avremo una piccola possibilità di scorgere anche Saturno (questo necessariamente con un telescopio, che in questo mese si può vedere solo poco dopo il tramonto del Sole (il Signore degli Anelli tramonta infatti appena due ore dopo).

Occhi al cielo per una serata diversa e ricca di emozioni.

Roberta De Carolis