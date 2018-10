Un meteorite sui cieli del nord Italia? Un video e moltissime segnalazioni arrivate sui social sembrerebbero proprio indicare che il 24 ottobre, al crepuscolo, un bolide ha sfrecciato nel firmamento, da Roma, a Bologna fino a Milano.

Nessuna scia chimica e nemmeno un ufo. Solo uno spettacolo naturale bellissimo, impreziosito dalle luce del tramonto che proprio in quei secondi era in corso. Il frammento di corpo celeste potrebbe essere attribuito allo sciame delle Orionidi, che proprio in questi giorni hanno raggiunto il loro picco.

Non una scia chimica ma una scia luminosa sì, e anche molto evidente. Il presunto meteorite si è disintegrato a contatto con l’atmosfera e ha effettivamente lasciato in cielo una “coda” di colore verdastro che ha attraversato i cieli di molte regioni. Segnalazioni sono giunte dalla Lombardia, dall’Emilia Romagna, dal Veneto, dalla Toscana, il Lazio, Roma compresa, e le Marche.

Chi ha avuto la fortuna di essere lì in quel momento ha potuto ammirare la luna piena, Urano “vicinissimo” e anche questa enorme stella cadente.

#Meteorite avvistato su autostrada Roma - Civitavecchia altezza casello torrimpietra(Rm) alle 18:42. Cielo con colori crepuscolari illuminato da una palla verde con scia luminosissima ha regalato uno spettacolo unico. — Antonella Pics&Bikes (@ricciospina) 24 ottobre 2018

#Meteorite ☄️ nord Italia ore 18,40 😲 — MircoRefatti (@MirkoRefatti) 24 ottobre 2018

Venti minuti fa è passato un #meteorite passare sulla zona di Milano Sud Ovest. L'ho visto solo io? — Hotaru Tomoe (@Hotaru_Tomoe78) 24 ottobre 2018

E pensare che si temeva il disturbo della Luna per ammirare le Orionidi. Invece Luna piena alle 18.45 e bolide luminosissimo proprio in quei minuti, tra le romantiche luci del tramonto. La natura non finisce mai di stupirci.

Altro che desideri!

Roberta De Carolis