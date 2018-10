Luna piena in arrivo: alle 18,45 ora italiana del 24 ottobre il nostro satellite sarà completamente visibile e tutti noi potremmo ammirare la splendida Luna del Cacciatore. Serata da non dimenticare: Urano “vicinissimo” a noi, e luna splendida e alta nel cielo.

Inizia a far freddo ed è importante cercare cibo per il lungo inverno che si avvicina. Nei campi dei nativi americani è tutto un fremito di caccia, adesso che la neve ancora non c’è e che gli animali sono ancora “disponibili”.

L’equinozio di autunno è ormai lontano e questa è la seconda luna piena da quando la terza stagione dell’anno è iniziata. Il raccolto è quindi stato fatto, ma scorte di carne non sono ancora sufficienti per resistere ai gelidi inverni del Nord America.

Perché Luna del Cacciatore

Ecco perché Luna del Cacciatore, particolarmente riverita dai nativi perché segnava, o quasi, la sopravvivenza o meno per molte tribù. In particolare, è quella degli Algonchini che ha fatto da padrona nella tradizione, “imponendo” i nomi ancora oggi ricordati.

Come spiega l’Uai, però, non sempre la luna piena di ottobre è chiamata così. Innanzitutto a volte è chiamata anche Luna del Sangue o Luna Sanguigna sempre per via della “spietata” caccia, ma soprattutto, se il plenilunio di ottobre è più vicino all’equinozio di autunno di quello di settembre, viene chiamata la Luna del Raccolto.

Così è stato l’anno scorso quando fu luna piena il 5 ottobre, più vicina all’equinozio d’autunno della luna piena di settembre (apparsa il 6). E' così circa ogni tre anni, la prossima volta nel 2021.

Come ammirare la luna piena di ottobre

Occhi al cielo dunque il 24 ottobre. La luna sarà completamente piena alle 18.45 ora italiana e il tramonto del sole è previsto per le 18.15. Il nostro satellite, inoltre, sorgerà alle 18.35. Quale migliore occasione, tempo permettendo, di ammirare la sfera bianca nel firmamento?

Sarà tutta la notte in cielo la nostra splendida luna, con tramonto previsto alle 8.02 del giorno successivo, il 25. Se dunque non ci saranno troppe nuvole, naso all'insù, sull’orizzonte a est, ammirando sia Urano mai così vicino a noi che il nostro satellite visibile al 100% (nella mappa il cielo del 24 ottobre alle 18.45 circa).

Significato spirituale

Alla Luna, si sa, si sono ispirati poeti e cantanti per secoli e anche oggi rappresenta una Musa ispiratrice per i romantici. Accanto a questo, non mancano moltissime tradizioni popolari e leggende, che narrano di vere e presunte influenze sulla natura, a volte creando dei singolari mix di scienza e credenze popolari.

In particolare, secondo alcune teorie, la luna piena di ottobre ha molto a che fare con l’anima interiore. Considerata una sorta di “fase di passaggio”, potrebbe spingerci ad un’introspezione più profonda, spingendoci a riflettere sulla nostra capacità di “lasciare andare le cose”. La calma prima dell’arrivo del freddo inverno.

Al di là di presunti significati esoterici, di certo ammirare la Luna piena, in qualsiasi mese dell’anno, può darci pace e serenità, così come in generale il contatto con la natura, alle sole luci del firmamento e al solo suono di uccelli e altri animali. Perché, dunque, privarcene?

Buona visione!

Roberta De Carolis