Anche quest’anno torna la Notte della Luna, evento mondiale per osservare il nostro satellite nel suo splendore. Il 20 ottobre eventi in tutto il mondo in onore dell’astro che ha ispirato di più poeti e cantanti. Un sabato diverso, da non farsi sfuggire.

L’evento, che in realtà è una moltitudine di eventi, viene festeggiato sempre tra settembre e ottobre. Ma perché quest’anno il 20 ottobre? Non è una data casuale: quel giorno infatti sarà il sabato più vicino al primo quarto. E, come spiega la Nasa, al primo quarto la luna è visibile durante il pomeriggio e la sera, una fascia oraria conveniente per la maggior parte degli osservatori.

Nel team promotore sono coinvolte importanti istituzioni come con il Lunar Reconnaissance Orbiter Public Engagement Team e il Solar System Exploration Research Virtual Institute; Lunar and Planetary Institute, Planetary Science Institute, Astronomical Society of the Pacific, CosmoQuest, Science Festival Alliance, Night Sky Network e la Nasa stessa. In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e dall’Unione Astrofili Italiani (Uai).

Ma è un evento molto “democratico”: infatti sono tutti invitati a proporre e/o ad ospitare un evento. Qualsiasi club di astronomia, gruppo interessato, e persino singole persone possono organizzare un evento, da piccole riunioni di famiglia a comunità che attirano centinaia di visitatori.

In questi giorni fervono i preparativi ed è ancora possibile proporre un evento. Qui da noi, per esempio, il Gruppo Astrofili Palidoro ha organizzato una conferenza all’interno della Sala Conferenze di Villa Guglielmi e dalle 21.30 in poi al via i telescopi puntati sulla Luna (sulla pagina Facebook sarà poi organizzata una diretta streaming del nostro satellite.

Foto: Unione Astrofili Italiani

L’associazione AstronomiAmo, invece, mette a disposizione i suoi telescopi per l’osservazione, offrendo un ingresso libero e gratuito. Sarà anche possibile prenotare la cena presso il Gilda on the Beach.

Per registrare il proprio evento è necessario collegarsi al sito internazionale. Per i proponenti italiani è a disposizione anche il portale della Rete Astrofili italiani, dove vengono visualizzati altri interessanti appuntamenti.

Bellissima Luna!

Roberta De Carolis

Foto di copertina: Nasa