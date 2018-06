La luna piena di giugno, ormai prossima il 27 giugno, porta con se altri due spettacolari eventi celesti. Alla vigilia della luna piena della fragola e subito dopo, saranno Saturno e Marte a tenerci con gli occhi puntati verso il cielo. Scopriamo cosa accadrà.

Qualcuno ci crede, qualcun altro no ma il completamento di un ciclo lunare potrebbe influenzare le nostre emozioni e azioni. In ogni caso, una cosa è innegabile: la luna piena porta con sé un'atmosfera unica. E i significati spirituali della cosiddetta luna piena della fragola sono davvero suggestivi.

La luna piena della fragola

Quella di giugno è stata ribattezzata dai nativi americani come Strawberry Moon (Luna della Fragola). Durante questo mese dell'anno per la tribù degli Algonchini era il momento della raccolta delle fragole mature. La tradizione europea si riferisce al plenilunio di giugno con Rose Moon (Luna della Rosa) o Hot Moon (Luna del Calore).

Alle 6.53 del 28 giugno la luna sarà piena e illuminerà il cielo dalla costellazione del Capricorno. Un segno che per chi crede nello zodiaco è particolarmente significativo. È il momento migliore per compiere alcune scelte importanti.

Possiamo considerare questa luna di metà anno come una sorta di torcia che illuminerà ciò che non ci serve più. Proprio come le lune piene sono il completamento di un ciclo, allo stesso modo possiamo eliminare dalla nostra vita quello che non occorre o ci fa soffrire.

Concentriamo meglio la nostra energia

Anche senza essere lupi mannari, le lune piene secondo la tradizione portano nuove energie. E allora impariamo a convogliarle verso obiettivi concreti.

Riprendiamo il controllo

Questo è il momento giusto. Se abbiamo attraversato un periodo di confusione, cerchiamo di apprezzare le persone e gli affetti che ci circondano, assumiamoci le nostre responsabilità e rimbocchiamoci le maniche.

Crediamo in noi stessi

Non lasciamoci abbattere dalle avversità ma cerchiamo di superarle ripartendo più forti di prima.

E adesso concentriamoci sulla bellezza del cielo notturno e sugli spettacoli che ci regalerà in questi giorni

La Luna e Saturno

Un fenomeno che abbiamo già ammirato a inizio mese ma che sarà ancora più bello la notte tra il 27 e il 28 giugno quando nella costellazione del Sagittario, vedremo la Luna Piena avvicinarsi a Saturno in opposizione.

Proprio il 27 infatti il pianeta con gli anelli si troverà esattamente all'opposto rispetto al sole. Quel giorno avremo le condizioni ideale per ammirarlo visto che sarà al massimo della luminosità per il 2018 e alla distanza minima dalla Terra (circa 1.353 milioni di km.).

Come spiega l'Uai, Saturno si sposta lentamente nella costellazione del Sagittario. Proprio la sera del 27 giugno potremo osservare la Luna Piena a tu per tu con Saturno. La mappa che segue mostra il cielo del 27 alle 22 circa:

La Luna e Marte

Anche Marte ci regalerà uno spettacolo da non perdere, un'anteprima di quello che accadrà il 27 luglio, quando sarà in opposizione col sole. Intorno alla mezzanotte tra il 30 giugno e il 1° luglio sull’orizzonte orientale possiamo osservare il sorgere della Luna e di Marte in congiunzione nella costellazione del Capricorno. Questo incontro avrà luogo anche il 27 luglio, la sera dell'eclissi di luna.

I cinque pianeti

Mercurio, Marte, Venere, Giove e Saturno saranno quasi contemporaneamente visibili il 27 giugno, a partire dal crepuscolo serale quando ammireremo Mercurio e Venere sull'orizzonte occidentale per poi osservare Giove, Saturno in congiunzione con la Luna e, in tarda serata, a est, Marte.

Francesca Mancuso