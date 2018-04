Uno splendido video mostra la bellezza della nostra galassia, come mai prima d'ora. Un tappeto nero-blu solcato da un miliardo e 700 milioni di stelle, tutte situate nella Via Lattea.

A mostarle al mondo è stata l'Agenzia spaziale europea, che ha rilasciato il secondo catalogo stellare prodotto dalla missione Gaia. Fino a ora è il più dettagliato e più grande catalogo della Via Lattea esistente.

Al suo interno sono presenti milioni e milioni di astri. Una sorta di mappa in cui sono descritte la loro posizione, la velocità con cui si spostano e anche alcune proprietà fisiche.

Ma non solo. Oltre alle stelle, sono state misurate le posizioni di oltre 14 mila nuovi asteroidi nel nostro Sistema solare e di mezzo milione di quasar nell’Universo più remoto. Si tratta di galassie molto lontane da noi, ma la cui luminosità è prodotta dall’energia emessa dal loro buco nero centrale supermassiccio.

Quella resa nota dall'Esa è dunque un'enorme banca dati messa a disposizione di tutta la comunità scientifica e basata su 22 mesi di dati raccolti da Gaia. Il catalogo permetterà di ottenere nuove informazioni sulle stelle della nostra galassia, sulla loro distribuzione 3D e sulla loro evoluzione.

La missione Gaia

Gaia è una missione a cui partecipa anche l'Italia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e l’Agenzia Spaziale Italiana. Avviata tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, ha reso pubblici i primi dati nel 2016 con le distanze e i moti annuali di due milioni di stelle con una precisione di “appena” 300 milionesimi di secondo d’arco.

Un enorme passo in avanti è quello compiuto dal nuovo catalogo, che riguarda il periodo tra il 25 luglio 2014 e il 23 maggio 2016.