Queste notti di primavera ci regalano altre meraviglie da osservare nel cielo. Oggi, se le nuvole non guasteranno la festa, potremo ammirare la splendida congiunzione tra Venere e la luna accompagnata da ben due sciami di meteore.

In attesa di osservare le splendide stelle cadenti Liridi, il cui picco è previsto per il 22-23 aprile, avremo molto altro ad allietarci, a partire da oggi.

Poco dopo il tramonto infatti potremo osservare il romantico rendez-vous tra un sottile spicchio di luna e il pianeta Venere. Una congiunzione abbastanza semplice da individuare visto che Venere è uno dei corpi più luminosi del cielo.

La luna è in fase crescente, il novilunio ha avuto luogo proprio ieri. Quello che apparirà ai nostri occhi sarà dunque un falcetto molto sottile. Basterà guardare a ovest per vedere questo bellissimo incontro ravvicinato.

Ricordiamo che in realtà i due corpi celesti si trovano a migliaia di km di distanza ma a renderli vicini è il nostro punto di osservazione.

La mappa che segue mostra il cielo delle 20 circa. La luna tramonterà poco dopo le 21.

La congiunzione luna-Venere non sarà però l'unico spettacolo da ammirare questa notte. Una volta tramontata la luna, avremo le migliori condizioni per osservare due sciami di meteore: le gamma Bootidi e le Virginidi, che raggiungeranno il picco proprio tra oggi e domani.

Le gamma Bootidi sono meteore brillanti, il cui radiante ossia il punto da cui hanno origine è la costellazione del Boote. Ottime le condizioni per osservarle visto che non solo la luna sarà assente ma il radiante sarà ben visibile per l'intera notte. La mappa che segue mostra il cielo alle 21 circa.

Nella stessa porzione di cielo, potremo ammirare anche le Virginidi. “ Meteore lente, brillanti e colorate” secondo l'Uai. Anche in questo caso il radiante (la costellazione della Vergine) sarà visibile per tutta la notte. Le Virginidi raggiungeranno il picco tra il 17 e il 18 aprile.

Preparate i desideri!

Francesca Mancuso