Ammirare la luna, da secoli l'uomo lo fa, affascinato dal volto luminoso del nostro satellite naturale. A Los Angeles un giovane ha deciso di condividere con i passanti questa esperienza, mettendo a disposizione il proprio telescopio. E le reazioni sono state bellissime

Ne è nato un video, realizzato dall'uomo, che non era una persona qualunque ma il regista Alex Gorosh. Quest'ultimo ha messo a disposizione una sorta di telescopio sociale per le strade di Los Angeles, mettendo la luna alla portata di tutti.

Decine di persone si sono fermate, incuriosite dall'ingombrante strumento, posizionato sul marciapiede. Gorosh spiegava così che era a disposizione e se lo si voleva, si poteva ammirare la bellezza della luna.

Come rifiutare un simile invito? Il regista ha registrato le reazioni di chi, nel tran tran quotidiano, si è fermato un attimo, concedendosi qualche istante per ammirare la bellezza della luna, come mai l'aveva vista.

Il telescopio mostrava infatti il suo volto a tu per tu, con i crateri e le caratteristiche che da Terra difficilmente vedremmo a occhio nudo.

Alcuni dei passanti sono rimasti letteralmente a bocca aperta per la sorpresa, altri si sono addirittura commossi. Ragazzi, bambini, anziani, giovani coppie, le reazioni sono state davvero toccanti.

Un bellissimo esperimento che andrebbe replicato in tutte le nostre città. Se avete un telescopio e vi va di condividere questa esperienza, fateci un pensierino, condividendo la bellezza della Natura, anche in questa forma.

Qui di seguito il video girato da Gorosh sulle note di Clair de lune di Debussy:

A New View of the Moon from Alex Gorosh on Vimeo.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso