Dal 22 al 24 giugno tutti gli occhi saranno puntati su Saturno. Il pianeta con gli anelli avrà ben tre serate tutte per se. Torna infatti l'iniziativa Occhi Su Saturno, giunta ormai alla settima edizione.

Organizzato grazie alla collaborazione di associazioni astrofili, appassionati, osservatori astronomici e planetari, Occhi su Saturno nacque nel 2012 per mano dell'Associazione Stellaria di Perinaldo, con lo scopo di celebrare i 300 anni dalla scomparsa di Gian Domenico Cassini.

Questo grande astronomo del ‘600 fu un grande osservatore di Saturno di cui scoprì ben 4 satelliti e una “divisione” tra gli anelli che ancora oggi ne porta il nome.

Nella prima edizione, nel 2012, sono stati 49 gli eventi organizzati in 14 regioni italiane, l'anno dopo furono 108 eventi in 19 regioni italiane ed in Svizzera. A dimostrazione del fatto che questo pianeta affascina e attira su di se grande attenzione.

“Quanti sguardi si sono posati su questo magnifico pianeta? Da quelli dei grandi astronomi del passato, dei poeti e letterati e dei tanti astrofili che magari si sono appassionati all’astronomia proprio scoprendo Saturno al telescopio, agli “sguardi elettronici” delle sonde spaziali. Mancano all’appello “gli occhi” dei tanti che guardano il cielo distrattamente considerandolo una semplice appendice del panorama terrestre. Con “Occhi Su Saturno” vogliamo dare la possibilità a tutti di dare uno sguardo a questo straordinario pianeta attraverso un telescopio e scoprire le meraviglie, troppo spesso dimenticate, che brillano nel cielo notturno.” spiegano gli organizzatori.

Il pianeta sarà facilmente individuabile a Sud-Est durante la prima parte della notte, a Sud nelle ore centrali e a Sud-Ovest prima dell’alba. Il 27 giugno poi si verificherà l’attesa opposizione al Sole, quando avremo le condizioni ideale per ammirarlo visto che sarà al massimo della luminosità per il 2018 e alla distanza minima dalla Terra (circa 1.353 milioni di km.). In attesa del 27, approfittiamo di tutti gli eventi dedicati al pianeta per tutto il week end.

La mappa con tutti gli eventi

In questi giorni inoltre, il pianeta sarà visibile insieme ad altri 4 del nostro sistema solare: Mercurio, Venere, Marte e Giove. Uno spettacolo nello spettacolo.

Redazione greenMe.it

Foto cover