La Luna Nera sta per arrivare e ci farà vedere tantissime stelle cadenti

Nessun presagio negativo, solo un meraviglioso spettacolo gratis. Il 19 agosto ammireremo quella luna che non c’è, la Luna Nera che, tra miti e leggende, è un meraviglioso show naturale: alzare gli occhi e non vedere solo stelle (lontani da luci artificiali). E che quest’anno sarà anche circondata di meteore, le splendide kappa Cignidi.

Non è così comune avere in una sola stagione 4 lune nuove, ovvero due fasi lunari in cui il nostro satellite non è visibile qui dalla Terra. In questo anno così particolare per molte cose abbiamo anche questo, 4 giornate senza Luna: 21 giugno, 20 luglio, 19 agosto e 17 settembre. E tradizionalmente la terza fra queste è la Luna Nera.

Il significato questa luna, la cui definizione non è astronomica, affonda le sue radici nei miti e nelle leggende antiche. Secondo le prime versioni della Bibbia Ebraica Lilith (che significa, appunto, “Luna Nera”) fu la prima compagna di Adamo e venne ripudiata e scacciata dall’Eden perché andò contro il volere divino. Ed è quindi circondata di negatività.

Nella moderna astrologia, invece, la Luna Nera rappresenta un momento di grande cambiamento, ma anche i lati oscuri e le pulsioni inconsce dell’animo umano.

Ma in realtà è “solo” uno spettacolo naturale che, impreziosito d’estate di un cielo privo di nuvole, non fa altro che rendere il cielo più buio una volta in più. Allontanandoci da fonti di inquinamento luminoso, potremo “solo” ammirare le tante stelle che brillano nel firmamento.

Non è comunque questa l’unica definizione. In realtà a volte è chiamata Luna Nera anche la seconda Luna Nuova di un mese che ne vede due. E in questo caso è anche relativamente più comune.

Come spiega Timeanddate, infatti, mentre la seconda Luna Nuova in un mese capita in media ogni 29 mesi, la terza in una stagione che ne contiene quattro è visibile in media ogni 33 mesi. Il 19 agosto si verificherà dunque l’evento più raro.

La prossima Luna Nera come seconda Luna Nuova in un mese si verificherà il 30 aprile 2022 mentre la terza Luna Nuova in una stagione che ne conta quattro il 19 maggio 2023.

Godiamoci un cielo pieno di stelle, perché non capita proprio tutti i giorni. E chissà, magari avremo la possibilità di vedere anche qualche meteora. Complice la totale assenza della Luna, potremo infatti esprimere desideri al passaggio delle brillanti kappa Cignidi, il cui massimo è atteso proprio nelle notti tra il 18 e il 19 agosto e tra il 19 e il 20 (nella mappa il cielo del 19 agosto alle 23 circa, ma il radiante sarà visibile per tutta la notte).

Non dimentichiamoci inoltre che saranno ancora attive le splendide Perseidi, quindi prepariamo i desideri.

Da non perdere!

Fonti di riferimento: UAI / Timeanddate

