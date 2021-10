La terra trema in provincia di Udine, terremoto di magnitudo 3.7 nel cuore della notte

Notte di paura in provincia di Udine, dove la popolazione è stata svegliata nel cuore della notte a causa di un terremoto. Il sisma, di magnitudo 3.7, si è verificato alle 2.28 a una profondità di 13 km, con epicentro tra Zuglio e Tolmezzo, ma è stato avvertito distintamente anche nei comuni vicino come Amaro e Arta Terme.

Un paio di ore dopo è seguita un’altra scossa, questa volta di magnitudo 2.1 con epicentro a Moggio Udinese.

Numerose le segnalazioni sui social da parte dei residenti, svegliati di soprassalto dal terremoto più forte. Per fortuna, però, le due scosse in Friuli-Venezia Giulia non hanno procurato danni a cose o persone, ma solo tanto spavento.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: INGV Terremoti