Terremoto magnitudo 4.3 in Calabria: paura a Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza

La terra trema in Calabria. Alle ore 10,19 di questa mattina i sismografi dell’Ingv hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.3 nella Costa Calabra Sud-occidentale (tra Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio di Calabria). Il sisma, localizzato, a una profondità di 10 km, è stato avvertito nitidamente in diverse aree della Regione, non solo nel Vibonese, ma anche tra Lamezia Terme, Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina.

Evento sismico del 20 gennaio 2022, Ml 4.3 (Mw 4.3), al largo della costa calabra sud-occidentale https://t.co/fGAOAfOxmK — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 20, 2022

Tanta la paura tra i residenti, ma per fortuna non si registrano danni a cose o persone. In base a quanto si apprende da fonti locali, nella provincia di Vibo Valentia in alcune scuole e uffici sono state subito scattate le procedure di evacuazione.

Inoltre, a seguito della scossa è stata sospesa temporaneamente la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria. Il blocco riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. Al momento i tecnici stanno effettuando verificando le condizioni dei binari, mentre sono stati attivati dei bus sostitutivi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: INGV/Ansa

Leggi anche: