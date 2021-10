Terremoto di magnitudo 3.1 tra Cassino e Frosinone, evacuate alcune scuole

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

Attimi di paura in Ciociaria. Alle ore 12.43 è stato registrato un terremoto di magnitudo 3.1 tra Cassino e Frosinone. I sismografi dell’INGV hanno individuato l’epicentro a 2 km da Belmonte Castello (in provincia di Frosinone). La scossa è avvenuta ad una profondità di circa 9 km.

Ad avvertire il terremoto non soltanto i residenti di Belmonte Casello, ma numerosi abitanti dei comuni limitrofi, persino a Cassino che dista circa 10 km.

Per fortuna nessun ferito e non sono si sono verificati danni ad edifici. Ma lo spavento è stata tanto e per precauzione alcune scuole, tra cui il liceo Scientifico G. Pellecchia e il liceo classico di Carducci di Cassino, sono state evacuate temporaneamente. In fuga dagli uffici e dalle case anche diversi lavoratori e residenti delle aree colpite.

Fonte: Ingv