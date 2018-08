Utilizzare le energie rinnovabili per soddisfare il fabbisogno della propria abitazione. Una scelta importante, che fa bene sia al portafoglio che all'ambiente. Ormai esistono numerose soluzioni anche più accessibili economicamente rispetto al passato, che permettono di tagliare le bollette dell'energia.

Scegliere di passare alle rinnovabili, ad esempio optando per l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e per il geotermico per la produzione di acqua calda e riscaldamento, garantisce un doppio risparmio: da una parte, nonostante la spesa iniziale, nel corso di qualche anno si risparmia sulla bolletta dell'energia, in alcuni casi staccandosi completamente dalla rete con le batterie. Dall'altra, evitare le fonti fossili, sostituendole da quelle pulite, riduce la produzione di emissioni inquinanti, nocive per l'ambiente e per la nostra salute.

Il fotovoltaico, uno dei sistemi più diffusi, garantisce la produzione di energia elettrica sfruttando la luce solare. Il geotermico offre la possibilità di produrre, oltre all'acqua calda per il riscaldamento invernale e per gli usi sanitari, anche acqua fredda per raffrescare durante l’estate. E i costi di esercizio, in quest'ultimo caso, sono addirittura inferiori di circa il 60% rispetto a un sistema di riscaldamento con caldaia a metano.

Per questo sono ormai in tanti a sceglierli, soprattutto per le nuove costruzioni. Sistemi preziosi, dunque. Ma come tutelarsi da malfunzionamenti o furti? Una soluzione potrebbe essere assicurare gli impianti. Ad esempio Reale Mutua offre una serie di polizze, dedicate alla casa, ai suoi abitanti e anche ai sistemi che producono energia pulita.

Due sono le possibilità messe a disposizione dal gruppo assicurativo. Casamia permette di proteggere non solo la casa, i beni e gli arredi da furti o da danni causati ai vicini, ma anche eventuali danni che i figli ed eventuali animali domestici possono arrecare agli altri, anche all'esterno dell’abitazione.

Nel caso in cui si vogliano assicurare i propri impianti fotovoltaici, eolici o solari termici, Reale Mutua offre la polizza assicurativa Ecologica Reale, specifica per i sistemi che sfruttano le rinnovabili. Essa può essere sottoscritta da privati, imprese e agriturismi e tutela in caso di danni all'impianto causati da eventi accidentali, sia diretti (come per esempio la rottura dell'impianto), sia indiretti (per esempio la mancata erogazione di energia causata dalla rottura). Inoltre garantisce l’assicurato in caso di danni provocati a terzi a seguito di un fatto accidentale derivante dalla proprietà o dalla conduzione dell’impianto.