Questa macchina ordina automaticamente i contenitori di plastica e vetro, restituendo buoni spesa in cambio

Anche in Italia ci sono esempi di raccolta incentivante, ma per ora non arrivano a eguagliare la capillarità e l’efficienza dei sistemi svedesi. Guardate con i vostri occhi

Metti bottigliette, lattine, vetro o quant’altro e questa macchina dall’aspetto avveniristico ti restituisce dei buoni spesa. Accade in Svezia, dove sono praticamente afferratissimi in fatto di raccolta differenziata e di consumo consapevole e sostenibile.

Questo sistema di restituzione, in pratica, ordina automaticamente i contenitori di plastica, vetro e misto, destinando tutto al riciclo e poi ripaga con un buono spesa:

Non è un caso che qui in Svezia i tassi di riciclo al 2017 erano all’84% per le bottiglie in PET e all’81% per le lattine di alluminio, sebbene l’obiettivo del 90% non sia ancora stato raggiunto.

I contenitori di vetro non sono coperti dal sistema svedese di restituzione del deposito. Tuttavia, oltre il 90% del vetro viene riciclato in Svezia, grazie a rigide norme sociali e una comoda raccolta sul marciapiede. Al contrario, la consultazione del Regno Unito propone di includere contenitori di vetro nel sistema di restituzione del deposito accanto a contenitori in alluminio e plastica PET.

