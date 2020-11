Un uomo riesce a ‘camminare sull’acqua’ grazie alla quantità incredibile di rifiuti accumulati nel fiume

Arrivano dal Brasile alcune foto scioccanti che ritraggono un uomo che cammina su un fiume, o meglio su montagne di rifiuti che si sono ormai depositati nell’acqua per chilometri e chilometri.

Le immagini sono state rese pubbliche da diversi telegiornali brasiliani suscitando l’indignazione dei cittadini che chiedono interventi immediati. La situazione in effetti ha superato davvero qualunque limite accettabile.

Siamo tutti tristemente abituati a vedere qualche rifiuto galleggiare in mare o sui fiumi, a volte si tratta anche di cumuli di spazzatura ma una situazione come quella a cui è arrivato il fiume Sarapui nello stato di Rio de Janeiro, nel sud-est del Brasile, è decisamente più rara.

Come potete vedere dalle immagini, scattate la mattina del 6 novembre, un uomo scalzo riesce a ‘camminare sull’acqua’ grazie alla quantità incredibile di rifiuti accumulati nel fiume. In pratica l’uomo cammina su bottiglie, lattine, pezzi di legno e vetro, plastica e altri materiali di scarto, una montagna di spazzatura che ha ormai invaso il fiume.

In questo modo chiunque potrebbe percorrere diversi chilometri arrivando fino al Mendanha State Park, una foresta ad alta biodiversità nello stato di Rio de Janeiro che ospita Yaguarondi, pacas di pianura e altri animali che nella zona hanno il loro prezioso habitat naturale.

L’area boschiva era stata designata come parco naturale statale nel 2013, in parte per proteggere le risorse idriche della regione. Cosa che evidentemente non è stata fatta.

Il fiume Sarapui scorre per 36 km attraverso lo stato di Rio de Janeiro e, a causa dell’impermeabilità del suolo e della riduzione dello spazio per il flusso dell’acqua, spesso tracima causando inondazioni in molte aree. Un problema che aggrava una situazione già difficile per gli abitanti della zona, molti dei quali non hanno accesso neppure ai servizi igienici di base.

