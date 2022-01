I sacchetti di carta usa e getta non sono più ecologici di quelli di plastica, secondo lo studio tedesco

I sacchetti di plastica danneggiano l’ambiente? Certo, ma purtroppo anche quelli di carta non sono da meno, anzi. Quello che dobbiamo evitare, in generale, è l’usa e getta, di qualunque materiale che poi viene disperso. È quello che emerge da uno studio condotto dall’istituto tedesco Naturschutzbund Deutschland (Nabu).

Il Nabu ha confrontato tra loro l’impatto ambientale dei sacchetti di plastica e di quelli di carta, arrivando alla conclusione che, non solo quelli di carta, se usa e getta, sono un pericolo ambientale paragonabile ma anzi, che in realtà i sacchetti di plastica sottili, quelli ancora consentiti per il trasporto di frutta e verdura, hanno un profilo ecologico migliore rispetto ai sacchetti di carta a perdere. E questo sarebbe dovuto al peso: la carta infatti pesa otto volte di più della plastica.

C’è infatti del “materiale extra” necessario per rendere stabili i sacchetti di carta, per i quali vengono utilizzate fibre lunghe e trattate chimicamente. Inoltre la maggior parte dei sacchetti sono realizzati con fibre fresche e la produzione di cellulosa è estremamente dispendiosa in termini di energia e acqua.

Tra l’altro un sacchetto di carta non sempre è composto davvero solo di carta. Secondo Nabu, infatti, all’interno di molti imballaggi è incollato un foglio di plastica o di alluminio, ad esempio per evitare che la carta si strappi quando viene a contatto con l’umidità o che gli inchiostri da stampa penetrino negli alimenti. Queste carte lavorate in questo modo difficilmente possono essere riciclate.

C’è da dire però che i sacchetti di carta hanno maggiori probabilità di essere riciclati e raramente finiscono nell’ambiente. E anche se lo facessero, non rimarrebbero lì a lungo perché le fibre della carta si degradano rapidamente a differenza della plastica che può restare immutata anche per centinaia di anni.

Questi risultati, pur apparentemente “scioccanti” non sono però così nuovi. Già nel 2011 una ricerca della Northern Ireland Assembly affermava che l’energia necessaria per fabbricare un sacchetto di carta è quattro volte maggiore di quella richiesta per un sacchetto di plastica.

Ma le leggi non sempre si allineano alle evidenze scientifiche.

Quali dunque le alternative?

Si torna a parlare delle famigerate retine che in Italia continuano a non vedersi nei supermercati mentre sono ammesse di diversi Paesi europei. Che, stando al ranking pubblicato dallo stesso Nabu, primeggiano, a seguito di uno studio che ha stimato come queste siano riutilizzate almeno 50 volte.

Le reti vegetali in cotone finiscono al secondo posto: si presume infatti un riutilizzo di almeno 100 volte ma, se il cotone non è biologico, sono un problema ambientale in quanto la loro produzione è molto dannosa per l’ambiente, a causa tra le altre cose del loro elevato consumo di acqua.

I sacchetti di plastica monouso sono arrivati ​​al terzo posto in questo confronto, mentre quelli di carta solo al quarto posto, l’ultimo.

Non è tutto oro quello che luccica.

Fonte: Naturschutzbund Deutschland

