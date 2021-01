Lo stretto di Messina ha la più grande densità di rifiuti marini al mondo. Lo studio shock

Una discarica in fondo al mare. E’ questa la triste immagine apparsa agli occhi dei ricercatori che hanno esaminato i mari della Terra. Un nuovo studio condotto da varie università e istituzioni ha scoperto che lo stresso di Messina è l’area con la più grande densità di rifiuti marini al mondo.

Un primato di cui faremmo volentieri a meno. Coordinata dagli scienziati dell’Università di Barcellona, la ricerca promossa dal Centro comune di ricerca della Commissione Europea (Joint Research Center, JRC) e dall’Istituto tedesco Alfred Wegener, ha stimato la presenza di più di un milione di oggetti per chilometro quadrato in alcune zone dello Stretto.

Questo corrodoio sottomarino che separa la Sicilia dalla Calabria, è un luogo affascinante ricco di miti, da Scilla e Cariddi alle Sirene di Ulisse. O almeno lo è stato fino a quando non è diventato la nostra discarica. Oggi infatti viene ricordato per motivi meno nobili: ospita più rifiuti nei suoi fondali che ogni altro luogo del mondo. Il nuovo studio fornisce una sintesi delle attuali conoscenze sui materiali di origine umana che giacciono sul fondo del mare

“evidenziando la necessità di comprendere la presenza, la distribuzione e le quantità dei rifiuti al fine di fornire informazioni per misure (politiche) appropriate “, osserva Georg Hanke, uno degli autori. “Il documento mostra anche la necessità di impiegare nuove metodologie – come approcci di imaging – per coprire aree che non erano state considerate in precedenza, e fornisce strumenti per consentire valutazioni quantitative come quelle nell’ambito della strategia marina della Direttiva quadro UE (MSFD) ”.