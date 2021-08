“Recycle Your Electricals”, la campagna contro i rifiuti elettronici che ha permesso di riciclare 1000 computer, donati a chi ne ha bisogno

Nel tentativo di ridurre i rifiuti, a Glasgow è partita una nuova campagna per riparare e riciclare i dispositivi elettronici. Si chiama ‘Recycle Your Electricals’ ed è gestita dall’organizzazione no-profit Material Focus.

L’iniziativa ha coinvolto cittadinanza, associazioni, negozi di riparazione con l’aiuto del consiglio comunale. L’obiettivo è quello di riparare e riciclare dispositivi elettronici, per poi donarli a chi ne ha bisogno. Questo evita che milioni di oggetti riutilizzabili finiscano nelle discariche e offre a chi è in difficoltà di avere accesso alla tecnologia.

I rifiuti elettronici rappresentano un grande problema in tutto il mondo. Estrarre i materiali necessari a costruirli ha enormi costi economici, ambientali e sociali e il loro smaltimento non è da meno. Nel Regno Unito si stima che ogni famiglia abbia almeno venti dispositivi elettronici che non usa, pronti per essere gettati.

Leggi anche: I “nostri” rifiuti elettronici hanno pesantissimi effetti collaterali su donne e bambini dei paesi poveri

Raccoglierli, sistemarli e rivenderli a basso prezzo o donarli è una delle soluzioni che consente di risparmiare l’estrazione di minerali rari, ridurre le emissioni di CO2 e consentire a tutti di disporre di strumenti tecnologici.

La campagna sta riscuotendo un grande successo. Quasi 130mila persone hanno aderito portando i loro vecchi rifiuti elettronici in oltre 2500 punti di raccolta e sono stati già donati mille computer a famiglie che non hanno accesso a Internet. Contemporaneamente, sono state risparmiate circa 250 tonnellate di CO2 che altrimenti sarebbero state immesse in atmosfera.

“Per troppo tempo, i consumatori sono stati accusati di non riutilizzare e riparare abbastanza, ma non esistono sistemi per consentire loro di fare scelte migliori”, ha spiegato Sophie Unwin, direttore di Remade Network, associazione che partecipa alla campagna.

Recycle Your Electricals è un esempio di come, in presenza di sistemi adeguati, si possa fare invece affidamento sulla collaborazione di cittadini, associazioni, imprese, per migliorare il problema dei rifiuti e sperare in un futuro più pulito.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Recycle Your Electricals Leggi anche: