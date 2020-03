Come raccogliere e smaltire fazzoletti, mascherine e rifiuti domestici ai tempi del Coronavirus. I consigli del Ministero

La raccolta differenziata ai tempi del coronavirus. Come smaltire mascherine, fazzoletti e, in generale, i rifuti domestici se si è positivi al Covid-19 o in quarantena obbligatoria? Se non si hanno sintomi bisogna continuare a fare la raccolta differenziata? A fare chiarezza è direttamente il Ministero della Salute che ha pubblicato un’infografica sul sito ISS dove spiega in maniera semplice e immediata dove gettare e come raccogliere i rifiuti in questio periodo di emergenza sanitaria.

In linea generale possiamo dire che se non si hanno sintomi o l’obbligo di quarantena, si deve continuare a fare la raccolta differenziata come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata invece che nell’umido.

Di contro, in quarantena obbligatoria o se si è risultati positivi al tampone, i rifiuti non devono essere differenziati: vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e non accessibili ad eventuali animali domestici

