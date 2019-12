Basta vaschette per frutta e verdure, via le etichette adesive sulle mele! I supermercati britannici firmano il Plastics Pact

Per alcuni sono solo un fastidio quando si vuole mangiare un frutto, ma rappresentano soprattutto un inutile rifiuto. Parliamo delle etichette adesive che vengono apposte su mele, pere e altri frutti, piccoli bollini apparentemente innocui che però immettono plastica nell’ambiente.

Le etichette di plastica permettono ai cassieri dei supermercati di conoscere il prezzo del prodotto e ai consumatori di conoscere marca, provenienza e metodo di coltivazione, ma costituiscono il 25% degli imballaggi e, poiché sono molto difficili da riciclare, solo il 4% viene recuperato.

Per questo motivo i principali supermercati britannici, tra cui Tesco, Waitrose, Sainsbury’s, Morrissons e Asda, hanno deciso di bandire i bollini adesivi dalla frutta e dalla verdura.

L’iniziativa è uno dei punti di un accordo, il “Plastics Pact“, sottoscritto da 85 aziende che hanno aderito al The Waste and Resources Action Programme (WRAP).

Le società che hanno sottoscritto l’accordo hanno deciso di non ricorrere più a imballaggi e oggetti di plastica inutili, inclusi gli adesivi fino ad oggi apposti su frutta e verdura, e di optare per soluzioni più sostenibili per incartare ed etichettare alimenti freschi e surgelati, pane e prodotti confezionati.

L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente gli imballaggi in plastica per alimenti e la plastica monouso entro la fine del 2020 e di garantire che il 100% degli imballaggi in plastica sia riutilizzabile, riciclabile o compostabile.

Riguardo alle etichette adesive, alcuni supermercati hanno già trovato soluzioni alternative, fornendo ai cassieri i codici a barre dei prodotti direttamente in cassa o utilizzando adesivi compostabili.

Per eliminare gli imballaggi, frutta e verdura saranno vendute senza utilizzare vaschette o sacchetti e verrà ampliata l’offerta di prodotti sfusi come alimenti secchi, vino, birra, detersivi e detergenti.

Altri prodotti come le cannucce e i cotton fioc sono stati invece eliminati dai supermercati e non vengono più venduti.

Secondo WRAP, i supermercati iscritti al Plastics Pact hanno già risparmiato 3.400 tonnellate di imballaggi in plastica non necessari negli ultimi 18 mesi, l’equivalente di 272 autobus londinesi.

Supermarkets signed up to the #UKPlasticsPact have already removed 3,400 tonnes of unnecessary plastic packaging from fresh produce – the equivalent of 272 London buses. https://t.co/KBw3CO2GIo pic.twitter.com/r7ZKz8pA7x — WRAP (@WRAP_UK) December 17, 2019

Entro la fine del 2020, WRAP stima che grazie all’impegno delle aziende che hanno sottoscritto l’accordo, verranno rimosse altre 21mila tonnellate di rifiuti in plastica.

Le alternative per ridurre sensibilmente i nostri rifiuti esistono e a volte basta la volontà di farvi ricorso.

