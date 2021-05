Pasta Rummo: finalmente in arrivo la nuova confezione in carta riciclabile

Per la gioia di tanti consumatori che gli avevano fatto notare la difficoltà di smaltire le loro confezioni, il noto marchio di pasta Rummo ha annunciato che stanno arrivando nuovi pacchi riciclabili che nello specifico andranno gettati nella carta.

Nel corso degli ultimi anni, già diversi marchi di pasta hanno deciso di modificare le proprie confezioni per renderle più facilmente riciclabili. Tra questi però, ad oggi, non figurava la Rummo. Ma in un post su Facebook, il pastificio di Benevento ha ora annunciato la realizzazione di un nuovo packaging riciclabile.

Si tratta di una confezione che si potrà smaltire nella carta. L’azienda ha anche specificato di non preoccuparsi se sugli scaffali non si vedrà subito la novità, ovviamente prima dovranno andare in esaurimento i pacchi di pasta realizzati con il precedente packaging.

Anche perché l’azienda già utilizzava una confezione in plastica riciclabile per la sua linea Bio Integrale.

Siamo felici di annunciarvi che la pasta Rummo da oggi lascia le nostre mani avvolta in confezioni riciclabili. Potrete… Posted by Pasta Rummo on Friday, May 21, 2021

Sotto il post sono tanti i commenti di utenti che scrivono: “Finalmente!”. In effetti la pasta Rummo era rimasta una delle pochissime ad avere una confezione non riciclabile da gettare dunque nell’indifferenziato. E per questo anche l’app Junker, dedicata alla raccolta differenziata, aveva segnalato la Rummo tra le aziende che presentano confezioni più difficili da riciclare correttamente.

Tanti consumatori, ormai sempre più attenti a quello che acquistano, hanno colto l’occasione però per recriminare alla Rummo di non utilizzare grano 100% italiano. Un utente ad esempio scrive:

Ottima pasta ma io un pensierino a ridurre l’impiego di farine di provenienza estera lo farei, salvare il pianeta é bello ma pure i suoi abitanti.

Riguardo alla provenienza del grano Pasta Rummo ha risposto così ad un utente che chiedeva chiarimenti in merito:

Riteniamo che sia fondamentale essere trasparenti su queste tematiche e quindi cogliamo l’occasione per informarti che tutta la pasta secca prodotta da Rummo S.p.A. è realizzata con il 100% di semola di grano duro prodotta in Italia. Il grano utilizzato dai nostri fornitori può avere origine Italiana, UE o extra UE. (…) La pasta Bio Integrale invece è realizzata con semola di grano 100% italiano, no OGM ovviamente.

Fonte: Rummo Facebook

