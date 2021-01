A Lizzano, in una spiaggia del Salento, trovati rifiuti in plastica risalenti a 30 anni fa

Siamo nel cuore del Salento, a Marina di Lizzano, spiaggia della provincia di Taranto caratterizzata da sabbia fine e mare caraibico. Un sogno? Verissimo. Ma anche qui, tra le dune e la macchia mediterranea hanno trovato posto i rifiuti. Un nostro lettore ci ha inviato delle immagini che mostrano addirittura bottiglie di plastica e buste di patatine risalenti a 30 anni fa.

Era accaduto anche nei giorni scorsi ad Ancona, dove il Pelikan, un battello ecologico che si occupa di ripulire il mare dalla spazzatura ha pescato un flacone utilizzato 50 anni fa. E ora arrivano nuove terribili immagini anche dal Salento.

A inviare alla nostra redazione è stato Andrea Corelli che ci ha raccontato di averle trovate in una spiaggia di Marina di Lizzano, in provincia di Taranto. Un colpo al cuore se si considera che questa zona è caratterizzata da vaste spiagge caratterizzat da sabbia chiarissima, motivo per il quale il mare, soprattutto nelle giornate di tramontana, assume colorazioni e sfumature simili a quelle caraibiche o maldiviane.

Ecco le foto:

Si tratta soprattuto si rifiuti in plastica. Come si può vedere dalle date di scadenza riportate sulle confezioni, esse risalgono ai primi anni Novanta. C’è di tutto, dalle bottiglie di Coca Cola alle buste delle patatine.

Immagini che dovrebbero farci riflettere e spingerci a limitare il più possibile il ricordo alla plastica (monouso in particolare) e a differenziare correttamente i rifiuti.

