IKEA annuncia l’eliminazione della plastica dai suoi imballaggi

Il rivenditore svedese di mobili per la casa IKEA si è impegnato a eliminare l’uso della plastica da tutte le sue soluzioni di imballaggio per i consumatori entro il 2028.

Il cambiamento, importantissimo, avverrà per fasi, a partire dalla rimozione della plastica dagli imballaggi di tutti i nuovi prodotti dell’azienda entro il 2025. Successivamente, tutti i prodotti IKEA esistenti saranno venduti in imballaggi privi di plastica entro il 2028.

L’azienda attualmente consuma quasi 920.000 tonnellate di materiale da imballaggio all’anno, che costano più di 1 miliardo di euro.

“L’eliminazione graduale della plastica negli imballaggi di consumo è il prossimo grande passo nel nostro viaggio per rendere le soluzioni di imballaggio più sostenibili e supportare l’impegno generale per ridurre l’inquinamento da plastica e sviluppare imballaggi da materiali rinnovabili e riciclati. Il cambiamento avverrà progressivamente nei prossimi anni e si concentrerà principalmente sul cartone, poiché è sia riciclabile, rinnovabile e ampiamente riciclato in tutto il mondo”, spiega Erik Olsen, responsabile dell’imballaggio e dell’identificazione di IKEA Svezia.