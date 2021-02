Tre tonnellate di rifiuti di plastica trasformati in una foresta colorata (per uno scopo importante)

L’artista danese Thomas Dambo ha creato a Città del Messico “The Future Forest”, una foresta interamente realizzata in plastica, per sensibilizzare le persone sui temi della spazzatura e del riciclo.

Insieme ai pepenadores (i netturbini), oltre 700 studenti, i bambini di un orfanotrofio, alcuni anziani e più di 100 volontari, in due mesi Thomas e il suo team hanno trasformato 3 tonnellate di rifiuti di plastica in una foresta colorata di 500 m2 con migliaia di alberi, piante, fiori e animali.

L’opera vuole essere una dedica a coloro che raccolgono i rifiuti, lavoratori fondamentali per il processo di riciclo. Dambo ha affermato:

Il nostro pianeta sta annegando nei rifiuti, in particolare quello della plastica di consumo. L’unico motivo per cui questo non è visibile ovunque, sono le persone che lavorano duramente ogni giorno per raccogliere e ordinare la nostra spazzatura.