Divieto usa e getta esteso anche a bicchieri e palloncini: Italia unica in Europa

L’Italia fa da apripista e vieta anche i bicchieri e i palloncini all’interno della direttiva europea sulla plastica usa e getta. A dare l’annuncio qualche minuto fa è stato il Ministro dell’ambiente Costa.

L’Italia è dunque il primo paese europeo ad aver recepito la direttiva che dal 2021 vieterà l’uso di numerosi oggetti in plastica monouso. Ma non solo. Oltre a piatti, posate, cannucce vieterà anche i palloncini e i bicchieri di plastica.

Secondo quanto annunciato da Costa, la norma è stata approvata e ora passerà all’esame dell’Aula per l’approvazione nella legge delega europea.

Ricordiamo che la direttiva sulla plastica monouso, approvata oltre un anno fa, punta a ridurre il marine littering introducendo norme più severe per i prodotti e gli imballaggi che rientrano tra i dieci oggetti inquinanti più spesso rinvenuti sulle spiagge europee. Secondo la direttiva, i piatti, le posate, le cannucce, le aste per palloncini e i cotton fioc in plastica monouso saranno vietati entro il 2021.

E adesso, almeno in Italia, lo saranno anche palloncini e bicchieri

