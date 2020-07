Cortina d’Ampezzo plastic free: da oggi il comune dice addio alla plastica

Non solo spiagge e aeroporti. Anche una delle località montane più belle d’Italia e più amate dai turisti decide di abbandonare la plastica. Da oggi 1° luglio, Cortina d’Ampezzo, la Regina delle Dolomiti punterà a minimizzare l’impatto della plastica sull’ambiente.

Sia nei ristoranti che nei bar e in tutti i locali in cui verranno venduti alimenti e bevande, la plastica non troverà più posto e sarà sostituita da stoviglie, cannucce e contenitori in materiale biodegradabile e compostabile.

A darne notizia è il comune che lo ha reso noto con un’ordinanza. Tale decisione riguarderà anche le organizzazioni turistiche che nell’ambito della loro attività forniranno pasti e bevande, ma anche i privati e le associazioni che organizzano feste, eventi e sagre in cui è previsto il consumo di alimenti e bevande su aree e luoghi pubblici o aperti al pubblico nel territorio comunale di Cortina d’Ampezzo.

“L’uso della plastica monouso fa parte della nostra quotidianità ed è complesso invertire un’abitudine così diffusa e radicata. Ma è nostro dovere contribuire alla riduzione a tutti i livelli dell’uso della plastica. Il riciclaggio non basta, è necessario ridurne la produzione. E spingere i produttori all’utilizzo di materiali non solo biodegradabili, ma compostabili, affinché l’impatto delle nostre azioni quotidiane non lasci tracce negative sul futuro. Cortina si inserisce, dunque, tra le località montane che tornano “alle origini” anche nei rifugi dove, solo alcuni anni fa, era normale consuetudine utilizzare bicchieri e caraffe in vetro senza ricorrere alla plastica” ha detto Paola Coletti, Assessore del Comune di Cortina d’Ampezzo.

Unica eccezione: i prodotti in plastica non biodegradabile già presenti nei magazzini potranno essere usati per due mesi.

In realtà, Cortina non è nuova a iniziative di questo tipo. Già a giugno 2019, sulla scia della campagna di sensibilizzazione del Ministero dell’Ambiente “Plastic Free Challenge”, l’amministrazione comunale aveva bandito l’uso della plastica nei propri uffici ma adesso il divieto è stato esteso anche a bar e ristoranti.

“La Regina delle Dolomiti segna così un nuovo passo nel percorso verso la realizzazione del “Modello Cortina”, che ha come obiettivi primari la qualità di vita di cittadini e turisti, la preservazione dell’ambiente naturale e di un contesto salutare per tutti, la resilienza socio-economica grazie alla bilanciata interazione tra qualità di vita e competitività” si legge sul sito ufficiale.

Speriamo che altre località, sia montane che marine, possano imitarla in vista dell’estate.

Fonti di riferimento: Comune di Cortina

