Avreste mai immaginato che scatole di cartone, lattine e bottiglie possono salvare intere comunità dalla fame? È quello che avviene grazia alla start-up sudafricana LOCK (Love Our City Klean), che offre a centinaia di locali la possibilità di raccogliere e scambiare rifiuti riciclabili con una valuta digitale con cui acquistare cibo e generi di prima necessità.

I “riciclatori” possono utilizzare questa valuta in uno “Swap Shop” per acquistare cibo e prodotti essenziali. Per molte persone questo progetto rappresenta una vera e propria ancora di salvezza, in un pese dove, a causa della pandemia, 3 milioni di cittadini hanno perso il lavoro e 1 persona su 5 soffre la fame.