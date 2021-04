Bicchieri rotti nel vetro? Forse non lo sai, ma i tuoi errori nello smaltimento del vetro hanno delle conseguenze

Quando un bicchiere, ma anche uno specchio, un piatto di ceramica o una tazzina si rompono, i cocci li gettiamo d’istinto nel vetro. Sbagliato! Si tratta infatti di materiali che non è possibile riciclare. Bisogna ricordare che la raccolta del vetro è destinata alle confezioni e agli imballaggi, non ad altri oggetti. Quindi sì alle bottiglie e ai barattoli di vetro, ma no a bicchieri, che dovranno essere buttati nell’indifferenziata.

In generale, i bicchieri, devono essere smaltiti tra i rifiuti residui, perché oltre a sabbia, soda e calce, sono solitamente costituiti anche da altri materiali non riciclabili. Se li butti comunque nel contenitore di vetro, potrebbero esserci problemi con il riciclaggio in seguito.

Perché i bicchieri di vetro non vanno buttati nella campana del vetro?

Perché il vetro riciclabile è solo quello che porta la dicitura “VE”. Oppure altre diciture che indicano sempre che si tratta di vetro da imballaggio e sono “GL”, “70”, “71” e “72”.

Quindi bottiglie di vetro e barattoli che di solito hanno queste diciture sono riciclabili (ma ricordate di eliminate i tappi ed i coperchi), mentre i bicchieri sia interi che rotti non sono riciclabili perché il vetro utilizzato per realizzarli non è puro ma è composito.

Al pari dei bicchieri di vetro, non gettare nella differenziata:

Lampadine rotte, che non vanno nemmeno ai rifiuti residui, ma a speciali contenitori che troverete nella vostra isola ecologica

Occhiali rotti

Vetri di finestre

Calici e bicchieri di cristallo

Oggetti di porcellana o ceramica: non dovranno essere gettati nel contenitore destinato alla raccolta differenziata del vetro, poiché costituiti da materiali differenti da esso: piatti, tazzine, coppe, pirofile e tutti gli oggetti di porcellana e ceramica

Pirofile in vetroceramica: le coppe e le pirofile in vetroceramica tipo pyrex non possono essere gettate nella raccolta differenziata del vetro

non possono essere gettate nella raccolta differenziata del vetro Schermi e specchi

Schermi di pc, tv, smartphone e tablet e gli specchi

