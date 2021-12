Dove butto carta stagnola, alluminio e contenitori delle lasagne? 5 regole da seguire per non sbagliare

Non parliamo solo di lattine, ecco come fare una corretta raccolta differenziata dell’alluminio!

L’accumulo di rifiuti durante le feste natalizie potrebbe tentare qualcuno a chiudere un occhio e fare delle eccezioni disastrose nel momento della raccolta differenziata. Al contrario, considerando il notevole aumento a dicembre della produzione di rifiuti, è fondamentale fare uno sforzo maggiore per trattare correttamente tutta la spazzatura.

Uno dei materiali più adatti ad essere riciclati è senza dubbio l’alluminio. Riciclabile al 100% e riutilizzabile più e più volte fino all’infinito, vi spieghiamo come riciclare senza errori i diversi tipi di imballaggi in alluminio. (LEGGI anche: Se la tua borraccia è in alluminio NON usare MAI questi prodotti per pulirla)

Le 5 regole dell’alluminio

Per una corretta raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio basta seguire queste cinque facili regole:

Non solo lattine: per un corretto smaltimento dell’alluminio, oltre alle famose lattine per bevande, nel contenitore vanno inserite anche scatolette, vaschette, barattoli, coperchi, il foglio sottile dell’involucro del cioccolato e il foglio di alluminio chiamato comunemente carta stagnola.

Seguire le indicazioni del comune: a seconda del proprio comune di residenza, l’alluminio può essere inserito nella raccolta della plastica oppure del vetro. Basterà seguire le informazioni indicate appunto nel vostro comune.

Sporchi purché vuoti: non è necessario sciacquarli, ma basterà rimuovere bene i residui di cibo o del prodotto contenuto dei contenitori di alluminio.

Piccoli ma preziosi: anche gli elementi più piccoli in alluminio sono preziosi, quindi anche tappi, linguette delle lattine e coperchi dei vasetti dello yogurt vanno raccolti e recuperati.

Compatta e appallottola: per facilitare la raccolta dell’alluminio, specialmente degli elementi più piccoli, basta appallottolarli e compattarli in un unico pezzo più grande in modo tale che poi una volta nell’impianto di produzione non si disperdano.

Le festività natalizie durano solo alcuni giorni, alcuni tipi di rifiuti invece impiegano anche secoli per degradarsi. L’alluminio può essere riciclato fino all’infinito, ma il primo passaggio perché questo avvenga dipende da noi, facciamo sempre una corretta raccolta differenziata.

