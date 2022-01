Dove butto l’albero di Natale? Ecco come smaltirlo correttamente, vero o finto

Finite le feste, sorge spontanea la domanda: dove butto l’albero di Natale? Ecco come smaltirlo correttamente

Uno dei problemi della fine delle festività è la grande quantità di rifiuti che si vanno a creare dopo questi periodi. Se però la maggior parte di questi ha una sua collocazione nei bidoni della raccolta differenziata, l’albero di Natale rimane per molti ancora un mistero.

Forse non ci è mai stato spiegato bene come questo simbolo natalizio vada smaltito in maniera corretta, ma ci sono delle regole da seguire che è bene conoscere prima o poi. Bisogna innanzitutto fare una distinzione tra abete vero e finto ed in quest’ultimo caso delle precisazioni.

Abete vero

L’abete vero, se presenta radici, può essere piantato in giardino o persino nell’orto. Si tratta pur sempre di una pianta ancora in vita, perché dovresti darla via. L’abete non va però piantato spontaneamente in un bosco o nelle foreste perché, oltre a perire quasi sicuramente, sarebbe un elemento estraneo lì.

Se invece l’albero è ceduo, ossia senza radici, va smaltito come rifiuto verde. In alcuni comuni esiste una apposita raccolta differenziata per verde e ramaglie. Se il tuo non ne dispone, allora l’abete va portato alla stazione ecologica.

Per chi ha comprato un abete bio, con o senza radici, e non ha il pollice verde, può sempre riciclare il proprio albero in tanti modi:

Dai rami infatti si possono preparare delle sane tisane d’abete. Basterà utilizzare gli aghi d’abete essiccati e bolliti, ma solo se l’albero non è stato effettivamente trattato.

Basterà utilizzare gli aghi d’abete essiccati e bolliti, ma solo se l’albero non è stato effettivamente trattato. Gli aghi secchi possono essere anche adoperati per fare un olio fatto in casa : olio di semi di girasole per profumare l’ambiente, d’oliva per uso alimentare.

: olio di semi di girasole per profumare l’ambiente, d’oliva per uso alimentare. Per chi dispone di macchine per il compostaggio, mai buttare un abete. I suoi rami sono perfetti per il compost.

Abete sintetico

L’abete sintetico è una questione spinosa poiché nonostante sia fatto di plastica, non va gettato come si potrebbe pensare nella raccolta della plastica.

Tutto dipende dal tuo comune di appartenenza. Se è di piccole dimensioni, alcuni comuni consentono di gettarlo nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati, ma altri no. Se l’albero sintetico è piuttosto grande, va portato alla stazione ecologica più vicina che si occuperà della smaltimento.

Gli alberi sintetici inquinano molto di più di quelli veri per questo se ne possiedi uno, dovresti seriamente pensare di optare per una scelta più ecologica e sostenibile. Ne vale la pena non solo per il Pianeta, ma anche per te con tutti questi simpatici ricicli.

“Un albero naturale va conferito insieme agli sfalci e potature, se non hai la possibilità di ripiantarlo in giardino. Un albero finto, invece, è considerato un rifiuto ingombrante, anche se sarebbe bene riusarlo il più possibile nel corso degli anni”, ribadisce Junker, l’App che ci aiuta a fare la differenziata.

