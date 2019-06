Birra gratis per ogni bottiglia di plastica riciclata sui navigli di Milano

A Milano birra Corona gratis se si porterà come pagamento una bottiglia di plastica. Il noto marchio ha lanciato una nuova campagna in occasione della Settimana mondiale degli oceani, offrendo ai consumatori la possibilità di acquistare la birra pagando coi rifiuti, pericolosi per il mare.

Un'iniziativa nota come Help Us Protect Paradise, avviata in tutto il mondo da Corona e Parley for the Oceans. In Italia è ospitata da Milano, dove fino al 9 giugno sarà possibile inserire una bottiglietta di plastica in una "plastic machine" situata in Ripa di Porta Ticinese 43. In cambio si otterrà un coupon col quale si potrà avere gratuitamente una Corona nei locali aderenti all’iniziativa: l'Elita bar, il Mag Cafè, Sugar e Ugo.

A Milano, la plastic machine è stata posizionata al di sotto di una grande installazione che raffigura un'onda fatta di plastica, ottenuta da attività di recupero e riciclo. A svelarla è stato Jovanotti.

Un'opera imponente realizzata con 12.000 bottigliette e bicchieri, un colosso di 15 metri cubi di materiale per un peso di circa 220kg. L’opera sarà visibile nel capoluogo lombardo fino a domenica 16 giugno poi sarà esposta in giro per l’Italia.

"Si stima che siano 8 milioni le tonnellate di inquinanti a base di plastica che entrano negli oceani ogni anno. Alla luce di questa realtà, Corona sta accettando plastica raccolta nelle città e località costiere come forma di pagamento per la birra acquistata durante la settimana della Giornata mondiale degli oceani (World Oceans Day); rinunciando ai guadagni per proteggere il paradiso dall'inquinamento marino da plastiche" spiega Corona.

Pay with plastic

L'iniziativa coinvolge centinaia di località in tutto il mondo. In Messico, Brasile, Italia, Spagna e Colombia sono stati installati dei dispositivi per il riciclaggio nei bar, grazie ai quali si raccoglierà la plastica. Ma non solo. Il programma “Pay With Plastic” per tutta l'estate metterà a disposizione un nuovo imballaggio di prodotti in edizione limitata e in vendita tra giugno e agosto in 9 paesi, tra cui Messico, Canada, Regno Unito, Italia, Spagna e Brasile. Per ogni confezione acquistata, Corona e Parley si impegnano a pulire un metro quadrato di spiaggia locale. Anche i consumatori potranno partecipare alle attività di pulizia delle spiagge attraverso il sito web dell'iniziativa, Protectparadise.com.

Finora, sono state condotte 537 attività di pulizia in oltre 23 paesi, ripulendo più di 3 milioni di metri quadrati di spiaggia. L'ambizione quest'estate è di ripulire altri 2 milioni di metri quadrati.

"Insieme a Corona abbiamo dichiarato guerra alle bottiglie di plastica. Le abbiamo tolte da centinaia di spiagge, coinvolgendo decine di migliaia di volontari. Dedicando la sua campagna estiva alla causa, ora stiamo raggiungendo l'epicentro di questa battaglia epica: la mentalità del consumatore. Oggi tutti possono unirsi alla resistenza, contribuendo a Parley con ogni acquisto. Per gli oceani" ha detto Cyrill Gutsch, fondatore e CEO di Parley for the Oceans.

Corona e Parley for the Oceans puntano anche a sensibilizzare i consumatori invitandoli a non usare più la plastica, attraverso una serie di messaggi sui luoghi che partecipano all'iniziativa.

Per trovare le località partecipanti, clicca qui

Francesca Mancuso