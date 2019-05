Canù: arriva la cannuccia commestibile, tutta italiana e fatta di pasta gluten free

Come sappiamo, la plastica monouso dal 2021 non esisterà più e diverse aziende si stanno organizzando in modo da trovare alternative sostenibili. Una proposta interessante è Canù, cannuccia commestibile e gluten free, realizzata con mais e riso in Italia.

Ad ideare questa originale cannuccia è stata la Cooperativa Campo, azienda di Fossombrone nelle Marche. Da decenni impegnata sul fronte dell’agricoltura biologica, vanta tra l’altro un primato importante, quello di aver prodotto per prima al mondo pomodori bio in lattina. Adesso l’azienda ha deciso di lanciare un prodotto particolarmente utile, soprattutto considerando la necessità di dismettere in breve tempo la plastica monouso.

Si tratta di una cannuccia alternativa a base di mais e riso, senza OGM, completamente gluten free e dunque adatta ad essere usata anche da chi soffre di celiachia. Ovviamente è del tutto biodegradabile, non contiene alcun tipo di sostanza dannosa e in più, volendo, si può mangiare.

Ma come è nata Canù? L’ha spiegato Lorenzo Massone, presidente della Cooperativa Campo:

“A darci l’idea è stato un ristoratore di Bristol. In una intervista alla Bbc spiegava di aver smesso di usare le cannucce di plastica. Era in cerca di una alternativa e gli sarebbe piaciuto trovarne di gluten free”

Dato che l’azienda Campo da sempre produce pasta, ha pensato di realizzare una cannuccia proprio con le stesse materie prime.

“Di qui l’idea di usare una pasta forata, le zite, per farne cannucce. Il pastificio nostro partner di progetto ha trasformato una pasta corta in pasta lunga ed ecco Canù”

Al momento Canù è dello stesso colore della pasta di mais e riso ma è possibile, ad esempio, colorarla aggiungendo una percentuale di lenticchie rosse o altri ingredienti naturali. La cooperativa Campo ha già in preparazione un catalogo di cannucce e ha iniziato a sperimentarle in alcuni locali.

Tra l’altro queste cannucce si possono facilmente riciclare, riusandole ad esempio come mangime per animali. L'azienda stessa sta studiando un sistema di raccolta, tipo quello degli oli esausti.

Francesca Biagioli